Instalação Portuária de Pequeno Porte foi inaugurado em Juruti

Na sexta-feira, dia 19, a cidade de Juruti testemunhou a cerimônia de inauguração oficial da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte entregue pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Pará. O evento contou com a presença de autoridades e comunidade local, marcando um momento histórico para a região.

O Superintendente do DNIT Pará, Diego Batista, o Deputado Federal José Priante, a Prefeita Lucidia Batista, o Vice-prefeito Fladimir Andrade, secretários municipais, vereadores e a população de Juruti se reuniram para celebrar essa conquista importante para o município.

Durante a cerimônia, a Prefeitura de Juruti apresentou à população os equipamentos públicos doados pela Alcoa, incluindo uma pá carregadeira, um carro coletor de lixo e um caminhão basculante, como parte da Agenda Juruti + 10. Além disso, o DNIT Pará fez a doação de três caminhonetes à Prefeitura, fortalecendo os recursos municipais.

O Porto de Juruti é o quinto entregue pelo DNIT no estado do Pará e representa um marco após uma década de planejamento e esforços. "Essa obra é emblemática, um projeto que iniciou há 10 anos atrás, e a gente conseguiu depois de todo esse tempo destravar. Esse é o quinto Porto que a Superintendência está entregando para o Estado do Pará. O Porto de Juruti é 100% gratuito e dirigido pelo DNIT, nós temos uma equipe de operações que ajusta os terminais e atracação, então a gente tem uma gestão interna nos terminais aqui em Juruti e Oriximiná", destacou o Superintendente do DNIT, Diego Batista.

A inauguração foi concluída com um show animado da Banda Forró di Luxo, Toda de Roda e outras bandas locais, organizado pela Superintendência do DNIT Pará. O evento não apenas marcou a abertura oficial do Porto, mas também proporcionou um momento de celebração e entretenimento para toda a comunidade jurutiense.

Este novo Porto representa um importante impulso para o desenvolvimento local e fortalecerá as atividades econômicas da região, facilitando o transporte de passageiros e a logística de produtos e mercadorias.

Galeria de Fotos....



www.obidos.ent.br - Com Informações e Fotos ASCOM/PMJ