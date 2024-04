Projeto "Agir Para Florescer" da Escola Maurício Hamoy ajuda a arborizar Óbidos

Na busca por tornar Óbidos mais verde e sustentável, a Escola Maurício Hamoy lançou o projeto "Agir Para Florescer", uma iniciativa que está ganhando vida com a colaboração dos alunos e professores da instituição. Sob a liderança do Gestor Daniel Bentes, a escola está utilizando mudas de ipês, encontradas nos arredores das árvores da escola, para arborizar não apenas a instituição educacional, mas a cidade e comunidades.

A ideia ganhou força com o apoio da professora Maria do Carmo Canto Gomes e outros docentes da área de Ciências Humanas, que abraçaram a proposta e colocaram em prática o projeto. Em colaboração com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), o projeto de arborização foi oficialmente iniciado em 16 de abril de 2024.

Os alunos envolvidos no projeto, das turmas 101 a 107 do turno matutino, estão aprendendo técnicas essenciais de plantio e adubação. Desde a mistura dos substratos até a coleta e o plantio adequado das mudas, os estudantes estão sendo capacitados para cuidar do ambiente de forma consciente e responsável.

A primeira remessa de mudas cultivadas será disponibilizada à SEMAB para distribuição à comunidade obidense. Roberto Carlos Romero Pinedo, Secretário Municipal e equipe, foram essenciais para impulsionar essa parceria, elogiada pelo Gestor da Escola Maurício Hamoy como uma contribuição valiosa para o meio ambiente local.

Essa ação conjunta entre a SEMAB e a Escola Maurício Hamoy não apenas fortalece o aprendizado prático dos alunos, mas também promove a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Com iniciativas como essa, Óbidos está dando passos significativos em direção a um futuro mais verde e sustentável.

www.obidos.net.br – Informações e Fotos SEMAB