Centro Educacional Bom Pastor Celebra uma década educando crianças obidenses

Neste sábado, dia 22, o Centro Educacional Bom Pastor, localizado em Óbidos, completou uma década de excelência educacional, marcando 10 anos de dedicação ao desenvolvimento integral das crianças obidenses. A celebração, realizada para comemorar essa conquista, reuniu coordenadores, professores, alunos, pais de alunos e convidados em um evento especial.

Fundado e mantido pela Congregação das Franciscanas da Ação Pastoral, o Bom Pastor tornou-se uma instituição fundamental na educação infantil na cidade de Óbidos, no coração da Amazônia. Ao longo desses anos, o centro educacional tem moldado mentes com valores de paz e bondade, seguindo sua filosofia de "Escola e Família Educando na Paz e no Bem".

Durante a celebração, a direção do Educandário expressou sua gratidão pelas memórias preciosas compartilhadas ao longo da jornada de uma década e manifestou entusiasmo pelo futuro. "Olhamos para trás com gratidão por todas as memórias preciosas que compartilhamos e olhamos para frente com esperança e entusiasmo pelo que está por vir. Diante de todas essas graças, reconhecemos que a melhor forma de celebrar este feito é através da Celebração Eucarística. Pois é Jesus, o Bom Pastor, quem sustenta esta missão desde o seu princípio. Que na partilha do pão e do vinho, sejamos inspirados a continuar trilhando o caminho da educação baseada nos valores cristãos, guiados pela luz do Bom Pastor", comentou a direção do Educandário.

O Centro Educacional Bom Pastor é mais do que uma escola; é um lar para a construção de futuros promissores, onde respeito, empatia e aprendizagem são valores fundamentais. Ao longo desses 10 anos, educadores, famílias e a comunidade têm trabalhado juntos para criar um ambiente onde as crianças possam florescer e alcançar seu potencial máximo.

Que venham mais dez anos de sucesso e dedicação à educação e ao desenvolvimento das crianças obidenses. Parabéns ao Centro Educacional Bom Pastor por essa conquista notável e pelo impacto positivo na comunidade ao longo da última década.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Com informações e fotos Diocese de Óbidos