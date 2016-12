Projeto “Criança Feliz” distribui brinquedos para meninada, em Óbidos

O Projeto “Criança Feliz” surgiu há sete anos em Óbidos e durante esse período cerca de 50 amigos vêm tornando a vida de crianças carentes mais feliz durante o Natal, os quais realizaram um evento para distribuir presentes à essas crianças do Bairro do Perpétuo Socorro arrecadados durante o ano.

Este ano, Jaison Rocha (Pelado), um dos idealizadores do Projeto, novamente reuniu seus amigos voluntários e realizaram o evento neste domingo, dia 18, em frente ao Mini-Box do Pelado, no Bairro do Perpétuo Socorro, e a população do Bairro lotou a rua nas imediações do evento para receber os presentes que forma distribuídos por volta das 16h.

Os preparativos para o evento iniciaram desde cedo, mesmo diante de muita chuva que caiu na Cidade de Óbidos durante todo o dia, Pela manhã, vários cabeleireiros se reuniram e deram um trato no visual meninada que compareceu ao evento. Pela parte da tarde, foi servido um lanche para as crianças e em seguida foram distribuídos os presentes, com a presença de Papai Noel.

Segundo Charito, foram servidos cerca de 1.500 lanches e foram distribuídos cerca de 1.300 brinquedos. Registramos algumas imagens do evento durante a preparação e a entrega dos brinquedos.

