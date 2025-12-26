Ao nos despedirmos de mais um ano, o www.obidos.net.br agradece, de coração, a cada leitor, colaborador e seguidor que caminhou conosco ao longo dessa jornada.

Foram meses de notícias, histórias, registros culturais, fé, tradições e acontecimentos que marcaram Óbidos e toda a região do oeste do Pará. Cada acesso, compartilhamento, comentário e contribuição reforça o propósito que nos move desde 2005: levar ao mundo as notícias, a cultura e a identidade do nosso povo.

Encerramos este ano com gratidão, aprendizado e a certeza de que a informação compartilhada com responsabilidade fortalece a cidadania, valoriza nossa história e aproxima pessoas, mesmo à distância.

Que o novo ano chegue trazendo paz, saúde, esperança e muitas conquistas para cada família obidense, para nossos leitores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e para todos que acreditam na força da comunicação colaborativa.

Seguiremos firmes em 2026, contando histórias, divulgando eventos, preservando a memória e dando voz a Óbidos.

Feliz Ano Novo!

São os votos de toda a equipe do

🌐 www.obidos.net.br