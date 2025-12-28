Praça da Cultura celebra a tradição do Réveillon Popular em Óbidos

Óbidos (PA) – O tradicional Réveillon Popular de Óbidos foi realizado na noite desta quarta-feira, dia 31 de dezembro, na Praça da Cultura, que ficou completamente lotada. O espaço reuniu centenas de obidenses e visitantes em um clima de confraternização para celebrar a chegada do Ano Novo. O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e a participação dos Blocos do Carnapauxis.

Tendo como cenário o imponente Belo Quartel, a Praça da Cultura voltou a ser o local escolhido para sediar a festa, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro em grandes celebrações populares do município. A programação musical animou o público com apresentações de Artur Júnior, Rodrigo Garcia, Gilvandro Costa e da Banda Lazer, que garantiram uma noite marcada por muita alegria e energia contagiante.

A comemoração seguiu até as primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2026, reforçando a tradição do Réveillon Popular como um dos momentos mais aguardados do calendário festivo de Óbidos.

Nesta quinta-feira, dia 1º de janeiro, a cidade já dá continuidade às festividades com a abertura do Pré-Carnapauxis, que terá como destaque os blocos Pai da Pinga e Vai ou Raxa, anunciando mais momentos de diversão e confraternização ao longo do ano.

