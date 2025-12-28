NOTA DE PESAR – Falecimento de Adinaldo Imbelloni Couto

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do empresário obidense Manoel Adinaldo Imbelloni Couto, ocorrido nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, no município de Óbidos.

Adinaldo era proprietário do Supermercado Amigão, localizado no bairro de Santa Terezinha, além de outros empreendimentos que marcaram sua trajetória no setor comercial da cidade. Reconhecido por sua proximidade com a comunidade, sempre esteve presente e atuante em iniciativas voltadas ao esporte, ao carnaval e a diversas ações sociais promovidas pelos moradores do bairro onde vivia e mantinha seus negócios.

Neste momento de grande comoção e tristeza, manifestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, rogando a Deus que, em sua infinita misericórdia, o receba em sua glória e conforte a todos que sofrem com essa irreparável perda.

Equipe do Site www.obidos.net.br