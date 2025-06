São Francisco lidera o Campeonato Obidense 2025com seis pontos, após a segunda rodada

A segunda rodada do Campeonato Obidense de Futebol 2025, realizada nos dias 14 e 15 de junho, agitou os torcedores com partidas repletas de emoção, tática e garra. O time do São Francisco desponta na liderança com 6 pontos, seguido de perto por Paraense e Vasco, ambos com 4 pontos.

No sábado (14), dois jogos abriram a rodada. Na primeira partida, Campinense e Vila Nova empataram em 1 a 1, em um duelo equilibrado. Já no segundo confronto, Vasco e Mariano protagonizaram um empate eletrizante de 2 a 2, com chances para os dois lados até o apito final.

No domingo (15), as emoções continuaram. O São Francisco enfrentou o Juventus e não deu chances ao adversário, vencendo por 3 a 0 com uma atuação sólida e dominante. Na outra partida do dia, Paraense e JAC fizeram um jogo memorável, com o Paraense levando a melhor por 3 a 2. O confronto foi um verdadeiro espetáculo de habilidade, estratégia e determinação, mantendo os torcedores vidrados até o último minuto.

Paraense Esporte Clube

As partidas desta rodada reforçaram por que o futebol é conhecido como "o esporte mais emocionante do mundo". Com a competição acirrada, a expectativa para as próximas rodadas só aumenta. O São Francisco segue firme na ponta, mas Paraense e Vasco prometem uma disputa intensa pelo topo da tabela.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Adilson Moraes/LDO

