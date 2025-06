Vasco e São Francisco estreiam com vitórias no Campeonato Obidense de Futebol 2025

ÓBIDOS – A espera acabou! Após anos de espera, o Campeonato Obidense de Futebol 2025 retornou neste final de semana, dias 7 e 8 de junho, para a alegria dos amantes do esporte local. Organizado pela Liga Desportiva Obidense (LDO), sob a presidência de Ivaldo Canto Ferreira, conhecido como Pepéia, a competição promete agitar a cidade e valorizar o futebol no município.

Primeira rodada

O campeonato, que conta com oito equipes, começou com rodadas duplas no Estádio Ary Ferreira, o popular Arizão. No sábado (7), os torcedores acompanharam os seguintes resultados:

Vasco 2 x 1 JAC : O Vasco estreou com vitória em um jogo muito disputado.

: O Vasco estreou com vitória em um jogo muito disputado. Juventus 1 x 1 Campinense: Um empate equilibrado marcou o segundo confronto do dia.

Já no domingo (8), o destaque foi o clássico entre Mariano e Paraense, que reacendeu uma das maiores rivalidades do futebol obidense. A partida terminou empatada em 1 x 1, para a emoção dos torcedores. No outro jogo do dia, o placar foi: São Francisco 1 x 0 Vila Nova: O Francisco levou a melhor em um duelo acirrado.

Os resultados iniciais apontam para uma competição equilibrada, com equipes determinadas a conquistar o título do Campeonato Obidense 2025.

Formato da Competição

O campeonato será disputado em chave única, no sistema de todos contra todos, com rodadas duplas aos sábados e domingos. Ao final da primeira fase, as quatro melhores equipes avançam às semifinais, que seguem o formato de cruzamento olímpico:

1º colocado x 4º colocado

2º colocado x 3º colocado

Nas semifinais, os confrontos serão em dois jogos, e os dois primeiros colocados da fase classificatória terão a vantagem de jogar por dois resultados iguais (empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols) para se classificar. Na final, também disputada em dois jogos, não haverá vantagem para nenhuma das equipes.

Expectativa e Importância

A retomada do Campeonato Obidense de Futebol simboliza a valorização do esporte local e promete movimentar Óbidos ao longo de sua realização. Com jogos emocionantes e a paixão dos torcedores, a competição reacende o espírito esportivo e a rivalidade sadia, consolidando-se como um marco para o município.

Fique ligado para as próximas rodadas e acompanhe a disputa pelo título de campeão obidense de 2025!

