OPORTUNIDADE: IASEP abre vagas com salários de até R$ 4 mil

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) abriu novas oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade em um momento em que a busca por inserção no serviço público estadual. Em meio a desafios recorrentes na área da saúde e na gestão administrativa, o órgão lançou um Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa reforçar seu quadro funcional, especialmente na capital paraense, Belém.

O edital do PSS nº 001/2026 prevê a oferta de 21 vagas distribuídas entre cargos de nível superior, técnico e médio, contemplando áreas estratégicas como enfermagem, medicina, contabilidade, informática e gestão. Os salários variam de R$ 2.820 a R$ 4.125,75, tornando a seleção atrativa para profissionais que buscam experiência no setor público, ainda que por tempo determinado.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do sistema de processos seletivos do Estado do Pará, entre os dias 30 e 31 de março de 2026. O curto período exige atenção redobrada dos candidatos interessados.

O processo seletivo será dividido em três fases: inscrição (de caráter habilitatório), análise documental e curricular (eliminatória e classificatória) e entrevista (também eliminatória e classificatória). O cronograma é enxuto, com previsão de resultado final já em 14 de abril de 2026, o que indica uma contratação ágil para suprir demandas imediatas do órgão.

VAGAS

Nível Superior

Analista em Saúde (Enfermagem)

Analista em Saúde (Enfermagem – Especialização em Oncologia)

Analista em Saúde (Enfermagem – Especialização em Perícia e Auditoria)

Analista em Saúde (Medicina – Especialização em Auditoria Médica)

Analista de Administração e Finanças (Ciências Contábeis)

Analista de Informática

Nível Técnico

Assistente de Saúde (Técnico de Enfermagem)

Nível Médio

Assistente de Gestão

FONTE: Diário do Pará