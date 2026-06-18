Campanha de doação de sangue em Óbidos alcança mais de 85% de aproveitamento das bolsas coletadas

Segundo a avaliação do Hemocentro de Santarém, o resultado de dois dias de doação foi considerado excelente.

A campanha de doação de sangue em Óbidos foi considerada um sucesso. Em apenas dois dias de ação, 18 e 19 de junho, 209 doadores compareceram ao Hospital Santa Casa, que sediou os atendimentos da iniciativa que integra a campanha “Junho Vermelho”. O mês foi escolhido por ser um período do ano em que os hemocentros registram quedas expressivas nos estoques, e as demandas por transfusões costumam aumentar.

Um total de 209 doadores realizaram o ato de solidariedade em Óbidos. Desse total, 179 bolsas foram coletadas e consideradas aptas, 30 voluntários foram considerados inaptos, situação em que o candidato não atende aos critérios de segurança para si mesmo ou para o provável receptor.

A campanha alcançou 85,66% de aproveitamento e foi considerada excelente e fundamental para a manutenção do estoque da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) na região oeste do Pará.

“Uma vez ao ano, a gente vem a Óbidos e é muito importante, a gente conta muito com essa data da campanha aqui para abastecer os nossos estoques que no momento estão baixos. Foram dois dias de atendimento, coletando na Santa Casa e, nesse clima de Copa do Mundo, de união, tivemos a grata satisfação de contar com a participação dos doadores obidenses que sempre fazem questão de participar e de ajudar a salvar vidas”, destacou Elaine Soares, biomédica do Hemopa Santarém.

A voluntária Franciane Prata, que participa das campanhas de doação há mais de 20 anos, descreveu a satisfação pessoal que é para ela participar do ato de doar sangue e ajudar a salvar vidas.

“É muito importante participar porque, com a doação de uma bolsa de sangue, você pode ajudar a salvar até quatro vidas, e vale a máxima de fazer o bem sem olhar a quem. É satisfatório, me proporciona um prazer imensurável ajudar com essa causa tão importante e é bem rapidinho, em menos de cinco minutos você doa e tem a certeza de que está fazendo um ato de amor ao próximo”, descreveu a servidora pública municipal.

Solidariedade que leva esperança para toda a região

O Hemocentro Regional de Santarém atua cobrindo mais de 20 municípios na região do Baixo Amazonas. A unidade é responsável pela coleta de sangue, cadastro de medula óssea e distribuição de hemocomponentes para abastecer uma rede com mais de 20 unidades de saúde, incluindo hospitais públicos, privados e filantrópicos.

A etapa da campanha em Óbidos é fundamental para que o hemocentro mantenha o suporte aos municípios que estão dentro da área de atuação da regional Santarém. Por isso, a iniciativa conta com uma ação conjunta que envolve o Governo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, e o Hospital Santa Casa, que cede vários leitos para atendimento e coleta das bolsas.

“Os nossos agradecimentos à Fundação Hemopa, que todos os anos desenvolve a campanha aqui conosco, ao suporte da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Saúde, e a todos os envolvidos nessa mobilização, entre eles a imprensa, entidades públicas que destinam seus servidores para cá, aos demais voluntários que fazem a diferença todos os anos na nossa campanha local. São inúmeras pessoas trabalhando para que vidas sejam salvas por meio das bolsas que saem daqui para abastecer o estoque do nosso hemocentro regional”, finalizou a coordenadora da Agência Transfusional da Secretaria de Saúde, Ana Júlia Sarrazin.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Foto de Odirlei Santos