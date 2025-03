Ufopa dará início à construção de novo bloco de salas no Campus Oriximiná

Obra será realizada com investimento de mais de R$ 7,6 milhões e terá prazo de execução de aproximadamente 22 meses.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) dará início a uma importante obra de infraestrutura no Campus Oriximiná. A construção do Núcleo de Salas de Aula de Oriximiná (NSCORI) foi autorizada por meio da ordem de serviço nº 03/2025, emitida pela Superintendência de Infraestrutura (Sinfra) e assinada na tarde de terça-feira, 18 de março.

Com investimento total de R$ 7.681.793,00, o projeto será executado pela empresa M. Moraes de Oliveira Júnior Ltda. (nome de fantasia Mix), vencedora da concorrência nº 90001/2024. A obra terá prazo de execução de aproximadamente 22 meses, contados a partir do dia 24 de março de 2025.

Segundo o termo de contrato firmado entre a Ufopa e a empresa contratada, o projeto prevê a entrega de um moderno bloco de salas que atenderá às demandas crescentes de ensino e pesquisa na região.

A reitora da Ufopa, Aldenize Ruela Xavier, destacou a relevância da obra, afirmando ser "um investimento que reafirma o compromisso da universidade com o desenvolvimento regional e a expansão do ensino superior de qualidade no interior do Pará. A iniciativa fortalece a estrutura educacional e busca oferecer melhores condições de aprendizagem à comunidade acadêmica".

A fiscalização e a gestão dos serviços ficarão sob responsabilidade de servidores designados e que compõem o Gestor da Execução do Contrato e Fiscalização Técnica da Obra, que irão garantir o cumprimento do cronograma e das especificações estabelecidas no projeto básico.

No ato de assinatura da ordem de serviço estiveram presentes, além da reitora e da vice-reitora da Ufopa, Aldenize Xavier e Solange Ximenes, respectivamente: a diretora do Campus Oriximiná, Dávia Talgatti; o representante da construtora Mix, Rodrigo Portela; a superintendente em exercício da Sinfra, Amanda Mota, e outros servidores da Ufopa e funcionários da empresa Mix.

FONTE: UFOPA