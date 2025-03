"O Último Mergulho":  Santarém recebe a exposição com telas de Alan Pessoa Garcia

Mostra segue aberta ao público até 18 de abril no Centro Cultural João Fona

Santarém recebeu, na última quinta-feira (20), a abertura oficial da exposição "O Último Mergulho", do artista Alan Pessoa Garcia. A mostra está em cartaz na Sala do Folclore, no Centro Cultural João Fona, localizado na Praça Barão de Santarém, na orla da cidade, e pode ser visitada gratuitamente.

A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc). Composta por dez telas, a exposição carrega sentimentos intensos de potência, raiva, beleza e incompreensão, criando um diálogo profundo entre obra e espectador.

Reflexão e identidade

A proposta de "O Último Mergulho" é abrir um espaço para reflexão e subjetividade. Alan Pessoa Garcia convida o público a mergulhar na interpretação de suas telas, que transitam entre sentimentos, memórias e contradições. Alan também ressaltou que a escolha do Centro Cultural João Fona para abrigar a exposição é significativa.

“É a primeira vez que eu estou expondo nesse lugar, que é muito simbólico para mim e para Santarém como um todo. Além do prédio ser importantíssimo, eu acho que ele simboliza, de fato, esse lugar em que todo Tapajós tem essa referência. Quando você passa da porta, você realmente vivencia a cultura da cidade", destacou o artista durante a abertura.

As telas foram produzidas entre 2017 e 2018 e abordam a relação entre o tradicional e o urbano, levantando questões para a classe artística e os apreciadores da cultura local. A exposição permanece aberta para visitação até o dia 18 de abril, oferecendo ao público a oportunidade de explorar as camadas de significado que permeiam o trabalho de Alan Pessoa Garcia.

Serviço____________

Exposição: "O Último Mergulho", de Alan Pessoa Garcia

Local: Sala do Folclore - Centro Cultural João Fona

Endereço: Praça Barão de Santarém, Orla da Cidade

Período de visitação: até 18 de abril

Entrada: gratuita

Por: Weldon Luciano