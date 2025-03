SEMAB realiza a instalação de Fogões Ecológicos em comunidade do Paraná de Baixo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) realizou, esta semana, a instalação de Fogões Ecológicos na Comunidade Nossa Senhora das Graças, no Paraná de Baixo, em Óbidos. O projeto beneficiou cerca de 30 famílias, promovendo economia, saúde e sustentabilidade.

Idealizado pela SEMAB, o Projeto Fogões Ecológicos tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das famílias rurais, reduzindo a exposição à fumaça — que pode causar problemas respiratórios — e diminuindo o consumo de lenha. Os fogões possuem câmaras de combustão eficientes e chaminés, tornando o uso mais seguro e ecológico.

Na comunidade, localizada em uma área de várzea, as famílias participaram ativamente do processo, seguindo o modelo de cooperação entre a SEMAB e os moradores. Os próprios beneficiários produziram os tijolos e as bancadas para os fogões, enquanto a equipe da secretaria ficou responsável pela instalação final.

De acordo com Roberto Romero, Secretário da SEMAB, essa iniciativa fortalece a sustentabilidade e a autonomia das comunidades rurais, alinhando desenvolvimento social e cuidado com o meio ambiente. Novas ações semelhantes devem ser realizadas em outras localidades do município.

Para mais informações sobre projetos da SEMAB, os interessados podem entrar em contato diretamente com a secretaria.

