Poder Judiciário da Comarca de Óbidos promove reunião sobre Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente

Na tarde da quarta-feira (26), o Poder Judiciário da Comarca de Óbidos realizou uma reunião com representantes da Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. O encontro teve como objetivo avaliar a atuação da rede no município, além de fortalecer o diálogo entre os órgãos envolvidos na garantia de direitos.

A reunião contou com a presença do Juiz de Direito da Comarca de Óbidos, Dr. Clemilton Salomão, bem como de membros do Ministério Público, das secretarias municipais de Saúde e Educação, do Conselho Tutelar e da Polícia Militar. Além disso, participaram coordenadores dos equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SEMDES), responsáveis por diversas iniciativas de proteção à infância e adolescência.

Durante o encontro, foram analisados os avanços e desafios enfrentados na promoção dos direitos das crianças e adolescentes no município. O secretário adjunto da SEMDES, Elison Santos, apresentou ao Judiciário o trabalho desenvolvido pela secretaria, detalhando os serviços oferecidos e a estrutura que está sendo montada para atender às demandas da população.

A iniciativa reforça a importância da cooperação entre os órgãos públicos para assegurar a proteção integral das crianças e adolescentes de Óbidos, garantindo que seus direitos sejam respeitados e efetivados de maneira eficaz.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Ascom/Pmo