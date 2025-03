Chuvas intensas causam erosão na Comunidade do Sucuriju, em Óbidos

Em 2025, Óbidos está atravessando um dos maiores estação chuvosa dos últimos anos, causando um impacto significativo na cidade e nas comunidades interioranas, pois vem causando erosão em algumas localidades, dificultando o tráfego em vias essenciais para o transporte dos comunitários.

Fevereiro e março, o índice pluviométrico na região está muito alto, o que provoca erosão em certos locais, como na Comunidade do Sucuriju, em que recebemos nesta sexta-feira, dia 28, um vídeo e fotos de uma comunitária, que mostra uma grande erosão, sendo que a areia carregada pela chuva está assoreando o Lago do Sucuriju.

“Devido esse período da chuva, está prejudicando o lago. Na última vez que vieram ajeita a estrada, entraram com a máquina pra fazer uma caída pro lago. Coisa que não era pra terem feito. Tinha uma grama plantada pra impedir do Areial ir pro lago. Como fizeram essa caída tá desse jeito aí. Com essas valas que está aí no vídeo”, comentou a comunitária.

A situação no local está ficando alarmante e evidencia a necessidade urgente de medidas para mitigar os efeitos das fortes chuvas, que têm deixado a comunidade em situação preocupante, e pedem ajuda para os responsáveis, como a Defesa Civil, a ir até o local para fazer uma análise da situação e possíveis soluções.

