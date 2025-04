3ª Corrida Tiradentes 2025 faz história e se torna a maior corrida de rua já realizada em Óbidos

Óbidos vai viver um momento histórico no esporte local com a realização da 3ª Corrida Tiradentes 2025, que já é considerada a maior corrida de rua da história do município. Cerca de 300 atletas estão inscritos na competição, distribuídos nas categorias juvenil, adulto, sênior e master, tanto no feminino quanto no masculino.

O evento contará com dois percursos: 5 km, com largada no Instituto Federal do Pará (IFPA), e 7,5 km, saindo da subestação, ambos localizados na PA-437. O trajeto seguirá pela Avenida Prefeito Nelson Souza, Travessa Juraci Matos, Rua Antônio Brito de Souza, Travessa Bom Jesus, Rua Justo Chermont e terá sua chegada na Praça da Cultura (Sesc), no centro da cidade.

O vice-prefeito e secretário de Esportes, Jalico Aquino, celebrou a adesão dos participantes e destacou o compromisso do governo municipal com o incentivo ao esporte.

"Vamos realizar a maior corrida da história de Óbidos, estou muito feliz pela procura e receptividade das pessoas. Esporte é saúde, e seja qual for a modalidade, o nosso Governo, através da SEMEL, vai trabalhar para que ela seja prestigiada da melhor forma. Sabemos que muitas pessoas estarão ali para confraternizar, se superar, buscar saúde. Em reconhecimento a isso, iremos premiar a todos de alguma forma: troféu para os cinco primeiros colocados de cada categoria, além de 200 medalhas e certificado para os demais", declarou Jalico.

Ele ainda agradeceu ao apoio da Prefeitura pela confiança, à Polícia Militar do Pará — que tem Tiradentes como patrono —, às secretarias municipais envolvidas, aos servidores da SEMEL e a toda a comunidade que se inscreveu, desde jovens até idosos.

"Convido toda a população a prestigiar o evento, incentivar os corredores. Nossa chegada será na Praça da Cultura. Vamos transformar Óbidos numa cidade em movimento!", completou.

A 3ª Corrida Tiradentes promete ser um evento marcante para Óbidos, reforçando a importância do esporte como ferramenta de integração, saúde e superação

FONTE: SEMEL