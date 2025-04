As águas do Rio Amazonas atingem 7,58 m e começam a invadir as ruas de Óbidos

Óbidos, PA – A enchente do Rio Amazonas deste ano (2025) começou a invadir algumas ruas da cidade de Óbidos, no oeste do Pará. A Defesa Civil de Óbidos divulgou, nesta quarta-feira (30), o boletim diário com a medição do nível do Rio Amazonas na região. De acordo com os dados, às 07h de hoje, o rio atingiu a marca de 7,58 metros, um aumento de 1,30 metro em relação ao mesmo período de 2024, quando o nível estava em 6,28 metros.

Os números mostram uma tendência de elevação nos últimos anos. Em 2023, o nível registrado em 30 de abril foi de 7,40 metros, enquanto em 2022 marcou 8,30 metros. Comparando com 2009, o nível atual é 70 centímetros inferior, já que naquela data o rio atingiu 8,28 metros. Além disso, o boletim destaca que o nível de 2025 está 0,18 cm acima de 2023, 0,72 cm abaixo de 2022 e 1,30 metro acima de 2024.

A Defesa Civil também informou que o nível de alerta de inundação para Óbidos é de 7,20 metros. Com o rio atualmente 38 centímetros acima desse patamar, a prefeitura e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) estão monitorando a situação de perto e orientam a população ribeirinha a tomar precauções contra possíveis impactos.

Geralmente as águas das maiores enchentes em Óbidos chegaram ao pico no final de maio, portanto a expectativa da população é que as águas continuem subindo, haja vista que ainda falta um mês para atingir o pico, mas que não causem maiores transtornos para a população ribeirinha.

Por conta da enchente, os barcos que fazem as viagens de Óbidos-Santarém-Óbidos, estão encostado em porto no Bairro da Cidade Nova, Laguinho Pauxis.

