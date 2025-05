ÓBIDOS: Cartaz da Festividade de Sant’Ana 2025 é lançado em emocionante celebração na Catedral

Na noite deste domingo, 11 de maio, a Catedral de Sant’Ana, em Óbidos, foi palco do lançamento oficial do Cartaz da Festividade de Sant’Ana 2025. A celebração aconteceu durante uma missa solene presidida por Dom Bernardo, reunindo fiéis em clima de fé, emoção e expectativa para o maior evento religioso da cidade, que ocorrerá de 13 a 26 de julho.

O tema da festividade deste ano é: "Ancorados na esperança, peregrinamos com Sant'Ana", reflete a importância da fé e da esperança na vida dos fiéis. A festividade de Sant'Ana é uma oportunidade para que os fiéis se unam e celebrem a fé e a tradição.

Ao final da celebração, foi apresentada a nova coordenação da Festividade, que será presidida pelo Padre Adalberto Santos. A equipe é composta por diversos membros da comunidade, que terão a missão de organizar e conduzir todos os eventos religiosos e culturais da programação. Além de Padre Adalberto, a diretoria conta com Luiz Felipe e Ayana; Hylace e Eveline; João Joaquim e Iara; Beto Bentes e Betânia; Marconi Canto e Tatyane; Marcio Pinto e Milena; Messias e Oslima; Lourdes Bentes; Osmael Vinhote; Sivaldo Viana e Lilene; Reginaldo Gato e Helimara; Giovanni Giordano e Paula; Bruno Júlio Moraes e Lene; e Cassio Souza e Suzi Viana.

Em um dos momentos mais marcantes da noite, as luzes da Catedral foram apagadas para a apresentação do Cartaz. Ao som do grupo “Apóstolos de Sant’Ana”, a imagem foi revelada em um telão, emocionando os presentes e marcando simbolicamente o início da preparação para a festividade.

Após a missa, a imagem de Sant’Ana foi conduzida em uma carreata até o FB Princesa de Óbidos, embarcação que a levará até Santarém. A imagem iniciará a tradicional peregrinação por diversas cidades da região Norte — incluindo Santarém, Macapá, Belém e Manaus — antes de retornar a Óbidos para o Círio e demais celebrações em julho.

A Festividade de Sant’Ana é uma das mais tradicionais e aguardadas da região, mobilizando milhares de fiéis todos os anos. A edição de 2025 promete manter viva a fé, a cultura e a devoção que marcam esta celebração centenária.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

Ao voltarmos nossos olhos para o cartaz da Festividade de Sant’Ana 2025, somos tocados pela harmonia entre tradição, beleza e fé! O cartaz é uma porta aberta que conecta o mistério da fé vivida com a esperança. Nele, Sant’Ana nos observa com a ternura de quem acolhe, abençoa, proteje e guia, trazendo consigo Maria, símbolo da promessa e da preparação do coração que um dia geraria o Salvador.

Sua imagem, rodeada pelo mosaico que compõe seu nicho na Catedral, rico em detalhes, remete ao seio da igreja, no qual o sagrado floresce! Seu formato de arco nos lembra um portal de um templo sagrado, uma entrada de um lar, como se nos convidasse: “Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei!” (Mt 11,28).

Assim como a nossa fé é construída aos poucos com base em nossas vivências, o mosaico é feito de pequenos pedaços que se unem formando um trabalho sólido e eterno. O dourado como a chama que não se apaga, o verde como a esperança que brota no coração da Amazônia, o azul como o céu que nos cobre. Todo o conjunto de fragmentos nos permite sentir a presença do povo que constantemente caminha, reza e celebra.

A beleza da flora que floresce no mosaico principal nos remete ao trecho do livro do Eclesiástico, “como um ramo de mirra pura, como um lírio nos vales, assim eu floresci” (Eclo 24,14). Assim também floresce Sant’Ana, avó e mestra, mulher cujas raizes sustentam nossa caminhada.

Entre todos os elementos do mosaico principal, duas flores se destacam com profundo simbolismo: o lírio e a margarida. O primeiro, associado à fé e à pureza, nos faz olhar para a vida de forma serena e confiante. Além de ser sinal da presença do Sagrado que floresce silenciosamente. Já as margaridas, ornam a imagem como preces o povo obidense. Simples e pura, nos lembram da doçura da vida se viva com fé. Cada margarida pode ser vista como um testemunho de gratidão, suplica e promessa de cada devoto e devota de Senhora Sant’Ana, plantadas no jardim de Óbidos há gerações.

Nas laterais do cartaz, dentro de flores tiradas do mosaico do nicho de São Joaquim, temos dois símbolos importantíssimos para o ano que estamos vivenciando. Símbolos que enriquecem a mensagem espiritual que desejamos transmitir: a concha e a âncora. A primeira, tradicionalmente associada ao batismo e à peregrinação, nos faz olhar para a nossa caminhada espiritual, o caminho que cada um de nos percorre rumo à morada eterna. Já a segunda, firmemente fincada no fundo do rio, é símbolo da esperança cristã que nunca nos desampara e decepciona. Em comunhão com toda a Igreja, vivemos o ano Jubilar da Esperança, proclamado pelo Papa Francisco para 2025. O Santo Padre nos convida a refletirmos que a esperança cristã “não é otimismo ingênuo, mas certeza enraizada na promessa de Deus”. Portanto, o tema da nossa festividade “Ancorados na esperança, peregrinamos com Sant’Ana” conversa com esse chamado global à renovação e à fé que se sustenta em meio as provações. Como nos ensina a Carta aos Hebreus: “Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura” (Hb 6,19). A festividade deste ano nos leva a ancorar o coração naquilo que não passa, nao se desfaz, não se desprende. Nos leva a confiar fielmente que toda travessia feita com fé e esperança floresce em bênçãos e graças.

Sant’Ana é, para o povo da Diocese de Óbidos, essa âncora. Quando precisamos de respostas, nos famílias que rezam, nas mulheres que sustentam seus lares e comunidades, naqueles que envelhecem com a certeza de que semearam a fé e estão colhendo os frutos. É ela que caminha conosco, que nos guia, nos orienta, como memória viva da aliança de Deus para com o seu povo.

Já o lema deste ano, retirado da Primeira Carta de São Pedro, “estejamos sempre prontos a dar razão da vossa esperança” (1Pd 3,15), é um chamado à termos fé, mesmo em tempos de incertezas. Nesse contexto, a Igreja nos chama a responder com firmeza e coragem a pergunta: por que ainda esperamos? E a resposta deve ser sempre: esperamos porque cremos no nosso Deus que não falha. Esperamos porque conhecemos, por meio de Sant’Ana e tantos outros santos, o majestoso poder da fidelidade e do amor de Deus. Esperamos porque temos a certeza que Deus não nos abandona, mesmo em dias turvos e escuros, Ele nos sustenta. Viver esse lema é se inspirar na vida de Sant’Ana, que testemunhou e viveu uma esperança que não se cala, não se esconde.

Por fim, o cartaz de Sant’Ana é muito mais que o anúncio de que mais uma festividade se aproxima, é um chamado à vivermos em comunhão, com esperança e fé renovados no amor do Pai Misericordioso. Que este cartaz inspire cada coração a se colocar a serviço, a caminho, peregrinos e confiantes, rumo ao aconchego maternal do colo de Sant’Ana.