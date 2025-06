IFPA – Campus Óbidos abre inscrições para Licenciatura em Educação do Campo com 40 vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos anunciou a abertura do Processo Seletivo Especial (PSE) para o preenchimento de 40 vagas no curso de Licenciatura em Educação do Campo. A graduação será ofertada na modalidade presencial e em turno integral, com ingresso previsto para o 2º semestre de 2025.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 06 a 19 de junho de 2025. Os interessados poderão se inscrever de forma presencial no campus ou de maneira eletrônica, enviando e-mail para: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.. Todas as orientações e o cronograma completo estão disponíveis no site: prosel.ifpa.edu.br.

A Licenciatura em Educação do Campo é voltada à formação de professores para atuar com populações rurais, promovendo uma educação contextualizada e voltada para os desafios e saberes do campo. Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja contribuir com o desenvolvimento educacional e social das comunidades rurais da região.

Para mais informações, Clique Aqui ou procure diretamente o IFPA Campus Óbidos.

