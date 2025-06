Arraiá dos Pauxis 2025 consagra Carimbó da Terra e Quadrilha Sensação Junina como grandes campeões

Evento reuniu cultura, tradição e muita emoção em Óbidos. Confira as fotos de todos os grupos folclóricos participantes.

Óbidos, PA – O município de Óbidos viveu uma noite de muita cultura, tradição e emoção com a realização do Arraiá dos Pauxis 2025, que aconteceu no último sábado, dia 21, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut). O evento reuniu nove grupos folclóricos, entre quadrilhas juninas e carimbó, em uma verdadeira celebração da cultura amazônica.

No 3º Concurso Intermunicipal de Carimbó, quem levou o título de campeão foi o grupo Carimbó da Terra, do Distrito de Curuai, município de Santarém. Com o tema “O Canto de Preservação”, o grupo encantou o público e os jurados ao fazer uma reflexão sobre a importância da proteção ao meio ambiente. A apresentação destacou as riquezas naturais da região, o papel das “Encantarias” como guardiãs da floresta e a relação harmoniosa dos comunitários de Curuai com a natureza, utilizando o carimbó como instrumento de resistência e preservação cultural.

Classificação Geral – Concurso de Carimbó:

1º Lugar: Carimbó da Terra (Curuai – Santarém)

Carimbó da Terra (Curuai – Santarém) 2º Lugar: Coração da Amazônia (Óbidos)

Coração da Amazônia (Óbidos) 3º Lugar: Swing de Carimbó (Óbidos)

Premiações Individuais – Carimbó:

Melhor Casal de Peru e Melhor Rainha: Coração da Amazônia

Coração da Amazônia Melhor Rei: Carimbó da Terra

Carimbó da Terra Melhor Apresentador: Swing de Carimbó

Quadrilhas Juninas

No 4º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, a grande campeã foi a Quadrilha Sensação Junina, de Óbidos. Defendendo o tema “Fé, Cultura e Tradição: a História de um Povo que Reza, Conta e Canta”, a quadrilha prestou uma emocionante homenagem à Senhora Sant’Ana, padroeira dos obidenses. Com uma apresentação vibrante e carregada de identidade cultural, o grupo destacou os costumes, a fé e a tradição do povo de Óbidos, levando o público ao delírio e conquistando o topo do pódio.

Classificação Geral – Concurso de Quadrilhas Juninas:

1º Lugar: Sensação Junina (Óbidos)

Sensação Junina (Óbidos) 2º Lugar: Baila Comigo (Oriximiná)

Baila Comigo (Oriximiná) 3º Lugar: Lumi’Arte (Oriximiná)

Lumi’Arte (Oriximiná) 4º Lugar: Cia Êxtase (Oriximiná)

5º Lugar: Coração Junino (Óbidos)

6º Lugar: Xique-Xique (Distrito do Flexal – Óbidos)

Premiações Individuais – Quadrilhas Juninas:

Melhor Apresentador , Melhor Rainha da Diversidade e Melhor Marcador : Sensação Junina

, e : Sensação Junina Melhor Rainha, Melhor Casal Caipira e Melhor Casal de Noivos: Baila Comigo

Premiação:

Após o anúncio dos resultados, os grupos receberam a premiação que somou R$ 36 mil, distribuídos entre os vencedores dos dois concursos. Os primeiros colocados de cada modalidade receberam R$ 10 mil e troféu. Os demais valores foram distribuídos conforme a colocação de cada grupo.

Valorização da Cultura:

Para o secretário de Cultura e Turismo de Óbidos, Luiz Carlos Queiroz, o Arraiá dos Pauxis 2025 foi mais do que um evento: foi um ato de resistência e valorização cultural.

“Estamos muito satisfeitos e com o sentimento de missão cumprida com a realização dos nossos concursos intermunicipais de carimbó e quadrilha junina. Isso é, antes de tudo, valorizar os nossos fazedores de cultura. Dessa maneira, nós impulsionamos o setor cultural na Calha Norte, colocando Óbidos na rota dos grandes eventos. Nem mesmo a forte chuva na noite de sábado apagou o brilho do nosso Arraiá dos Pauxis. Nosso trabalho vai seguir sempre com esse olhar de valorizar a nossa cultura e os grupos. Viva os nossos grupos de quadrilha e carimbó, viva a nossa cultura”, destacou.

Evento de Cultura e Resistência

O Arraiá dos Pauxis 2025 reforçou o compromisso de Óbidos com a valorização das tradições regionais, promovendo a integração entre municípios e celebrando a riqueza cultural da Amazônia. Confira as fotos de todos os grupos folclóricos participantes em nosso site, a seguir.

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto, Mauro Nayan e Vander N Andrade