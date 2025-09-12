NOTA DE PESAR – Falecimento de Haroldo Canto Ferreira

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do obidense Haroldo Canto Ferreira, ocorrido nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, em Belém do Pará.

Haroldo dedicou muitos anos de sua vida ao serviço público, atuando no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Santarém e Macapá, onde exerceu a função de coordenador do órgão federal, deixando sua marca de dedicação e compromisso.

O funeral será realizado nesta terça-feira, 16 de setembro, das 7h às 10h, na Capela Mortuária Max Domini, localizada na Av. José Bonifácio, em frente ao Cemitério Santa Isabel, em Belém (PA). O corpo de Haroldo seguirá para Óbidos, Pará, nesta terça-feira (16), onde será sepultado.

Neste momento de dor e despedida, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda paz espiritual.

Equipe do Site www.obidos.net.br