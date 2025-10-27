Menu

Obras de reforma do Mercado Municipal de Óbidos são reiniciadas

As obras de reforma do Mercado Municipal de Óbidos que estavam paradas, foram oficialmente retomadas no dia 16 de outubro de 2025, com a assinatura da Ordem de Serviço pelo prefeito de Óbidos, que autoriza a conclusão dos trabalhos. O prédio, que em 2026 completará 100 anos de história, é um dos mais tradicionais patrimônios arquitetônicos e culturais do município.

A empresa responsável pela execução dos serviços é a Projeção Engenharia, contratada para realizar as obras no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Segundo o prefeito Jaime Silva, a retomada da reforma é fruto de uma articulação com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Obras do Estado, garantindo os recursos necessários para devolver vitalidade e funcionalidade ao prédio histórico.

“O recurso para dar nova vida ao nosso patrimônio histórico, foi uma articulação com o Governo do Pará, via Secretaria de Obras do Estado”, destacou o prefeito em suas redes sociais, por ocasião da assinatura da Ordem de Serviço.

De acordo com informações do convênio firmado entre as instituições, o investimento de R$ 700 mil é proveniente de um Acordo de Cooperação Técnica. Os serviços de reestruturação já foram iniciados, como mostram as imagens do vídeo institucional divulgado pela prefeitura, que registram o avanço das intervenções no local.

Um século de história

O Mercado Municipal de Óbidos, originalmente conhecido como Mercado da Carne, tem suas origens no final do século XIX. O primeiro prédio, feito de madeira de lei, foi construído em 1891 pelo coronel Joaquim Rodrigues Bentes, então primeiro prefeito de Óbidos, e se localizava na antiga Rua Dr. Figueroa, hoje Siqueira Campos.

Com o passar dos anos, o prédio se tornou inadequado às necessidades da população, sendo demolido em 1925 para dar lugar a uma nova construção em alvenaria. O atual edifício foi inaugurado em 8 de dezembro de 1926, tornando-se um marco da vida comercial e social da cidade.

Agora, prestes a completar um século, o Mercado Municipal de Óbidos se prepara para iniciar um novo capítulo de sua história, preservando sua memória e reafirmando seu papel como ponto central da identidade obidense.

Fonte: www.obidos.net.br – Vídeo produzido pela Ascom/Pmo

 

