Zona Verde da COP30 será aberta ao público com acesso livre e programação cultural

A COP30 acontecerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, sendo que a cúpula de líderes mundiais ocorrerá nos dias 6 e 7 de novembro.

A 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorrerá em Belém, trará uma grande novidade: a Zona Verde (Green Zone) será totalmente aberta ao público, com acesso gratuito e sem necessidade de credenciamento. O espaço funcionará no Parque da Cidade, um dos principais legados da conferência para a capital paraense, e foi projetado para aproximar a população da agenda climática global por meio de atividades interativas, culturais e educativas.

Diferente da Zona Azul, que abrigará as negociações oficiais entre os Estados e delegações internacionais, a Zona Verde será voltada ao diálogo entre sociedade civil, setor privado e governos sobre soluções sustentáveis e inovadoras para o enfrentamento das mudanças climáticas. O ambiente foi concebido como um espaço de convivência, aprendizado e lazer, reunindo exposições, debates, oficinas, apresentações artísticas e shows, abertos a pessoas de todas as idades.

De acordo com Pedro Pontual, secretário-adjunto da Casa Civil e facilitador do Processo de Segurança Pública da COP30, a proposta é democratizar o acesso ao evento. “Enquanto a Zona Azul é o espaço voltado às negociações entre os Estados, a ideia da Green Zone é ser um local aberto para que quem não faz parte dessas tratativas também possa participar, interagir e usufruir da experiência que a conferência proporciona”, explicou. Ele ressaltou que, embora o acesso seja livre, haverá controle de entrada com detectores de metais e inspeção por raio-X para garantir a segurança do público.

A programação da Zona Verde será ampla e diversificada. Além das atividades culturais, o espaço contará com hubs temáticos dedicados a temas como financiamento climático, tecnologias limpas, biodiversidade e juventude. O objetivo é estimular a troca de experiências e a apresentação de soluções práticas que contribuam para impulsionar a agenda climática brasileira e global.

Entre os principais objetivos da Zona Verde estão: reforçar o protagonismo do Brasil na pauta ambiental, valorizar a ciência amazônica e o conhecimento tradicional dos povos indígenas, dar visibilidade às soluções sustentáveis do setor privado e garantir a participação da sociedade civil em um ambiente inclusivo e interativo.

Além de promover a conscientização ambiental, o local será também um espaço de lazer e turismo. Desde sua inauguração, em junho, o Parque da Cidade recebeu cerca de 700 mil visitantes e voltará a ser aberto ao público após o término da conferência.

