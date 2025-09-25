Óbidos celebra 328 anos com carnaval fora de época, torneios esportivos e festival de bandas

Óbidos, Pará – A cidade de Óbidos completa 328 anos de fundação no dia 2 de outubro, e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) divulgou nesta terça-feira (30) a programação oficial das comemorações. A agenda reúne atrações culturais, esportivas e musicais que prometem movimentar a cidade durante todo o mês.

A festa começa já na próxima quinta-feira (2), com o tradicional carnaval fora de época. O bloco “Pai da Pinga” fará o arrastão carnavalesco a partir da Praça de Santa Terezinha, percorrendo diversas ruas da cidade até a concentração na Praça da Cultura, no Centro. A noite será animada pela Super Banda Lazer e por Netinho Moreno e Banda Elite, que garantem a trilha sonora da folia.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz, a escolha do carnaval como abertura das comemorações reflete a identidade alegre do povo obidense.

“Para comemorar o aniversário da nossa cidade, nós pensamos em fazer uma programação com a essência da alegria do obidense, que é com o carnaval. Será uma festa brilhante com o bloco Pai da Pinga pelas ruas no dia 2 de outubro. Além disso, teremos torneios esportivos e o concurso de bandas e fanfarras. Já estamos direcionando investimentos para o Carnapauxis 2026, que contará com atrações nacionais e inovações”, destacou.

A programação segue no sábado (11), com o torneio início do Campeonato Obidense de Futebol de Campo Master, no Estádio Ary Ferreira, reunindo as 16 equipes inscritas. No domingo (12), será a vez da abertura do 2º Campeonato de Vôlei, nas categorias masculino e feminino, com jogos na quadra Nilton Melo.

As comemorações retornam no dia 18 de outubro, com o 3º Concurso Intermunicipal de Bandas e Fanfarras de Óbidos, na Praça da Cultura. As apresentações serão divididas nas categorias Fanfarra Simples, Fanfarra com Melodia e Banda Marcial. As inscrições para o concurso seguem abertas até o dia 10 de outubro.

Com essa programação variada, a Secretaria de Cultura busca valorizar a tradição carnavalesca, incentivar o esporte e fortalecer a cultura musical, unindo diferentes gerações em uma grande celebração pelos 328 anos da “Pérola do Amazonas”.

Confira a programação do aniversário de Óbidos:

FONTE: Comunicação/PMO