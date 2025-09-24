Leiciane Figueira foi coroada Rainha no encerramento do 35º Festival do Tucunaré em Óbidos

Óbidos, Pará – O 35º Festival do Tucunaré chegou ao fim neste domingo, 28 de setembro, consagrando Leiciane Figueira, representante da comunidade Arapucu, como a nova Rainha do Festival 2025. O evento, realizado nas deslumbrantes praias do Curumu, consolidou mais uma vez sua posição como um dos maiores e mais aguardados momentos do calendário cultural de Óbidos.

A disputa pelo título de Rainha do Festival contou com a participação de quatro candidatas: Larissa Santos da Silva, representando a comunidade Curumu; Soiane Rocha da Silva, representando a cidade de Óbidos; Roselane Azevedo Cordeiro, do grupo Carimbó Forte Pauxis; e Leciane Figueira Tavares, representando a comunidade do Arapucu.

Em uma competição marcada por beleza, simpatia e talento, Leiciane Figueira, representante da comunidade Arapucu, conquistou tanto o júri quanto o público, garantindo o primeiro lugar. A coroação de Leiciane foi o ponto alto da noite, celebrada com aplausos calorosos e muita emoção.

Música, cultura, tradição e Lazer

Além do concurso, o festival trouxe uma programação musical vibrante, com shows de bandas locais como Banda Top 15, Banda 100% Curumu, Banda Brisa Show e o Trio Lazer (Tony Lazer, Danilão e Gisele Silva).

A Secretaria de Turismo (Secult), em parceria com outras secretarias, como a de Saúde, e com os comunitários da Vila União do Curumu, organizou a estrutura que transformou a praia do Lago do Curumu em palco de dois dias intensos de festa. Os visitantes puderam aproveitar a culinária típica da região, com destaque especial para o tucunaré, prato símbolo do evento, que segundo a coordenação, esse ano foram disponibilizados aproximadamente 100 kg do pescado, usados nos pratos típicos preparados por moradores da localidade.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz, o resultado foi considerado positivo: “Consideramos que esta edição foi um sucesso. A praia lotada nos dois dias de evento demonstra o quanto este evento é importante para o nosso calendário cultural. Nós agradecemos a todos que trabalharam para a realização. Ao prefeito Jaime Silva, que por mais um ano garantir investimentos para o festival, valorizando a nossa cultura e o nosso turismo. Agora temos o compromisso de aperfeiçoar a nossa infraestrutura para cada vez mais melhorar o festival do Tucunaré que impulsiona o desenvolvimento econômico e turístico dessa região”, comemorou Luiz Carlos.

O festival também celebrou a cultura obidense e atraiu visitantes de diferentes regiões. O calor amazônico tornou ainda mais convidativo o mergulho nas águas do Lago do Curumu, completando o clima de lazer e confraternização.

Fotos exclusivas dos principais momentos do 35º Festival do Tucunaré já estão disponíveis nas Galerias de Fotos, permitindo que o público reviva cada detalhe desta edição memorável.

Com o encerramento desta edição, a expectativa já se volta para 2026, quando o festival promete retornar com ainda mais energia, tradição e alegria.

