Menu

Menu serviços

Círio de São Francisco de Assis emociona fiéis em caminhada ecológica em Óbidos

Círio de São Francisco de Assis emociona fiéis em caminhada ecológica em Óbidos

Óbidos – Com o tema “Peregrinando com Esperança, a Paz e o Bem hão de brotar”, os fiéis de São Francisco de Assis viveram nesta quarta-feira (1º) um dos momentos mais marcantes da festividade em homenagem ao Santo: o grande e emocionante Círio de São Francisco.

Neste ano, a tradicional procissão ganhou um formato especial, realizado como Caminhada Ecológica, que teve início no Sítio Vista Alegre, no distrito do Mamaurú, em Óbidos. O percurso de mais de 10 quilômetros reuniu centenas de devotos, que caminharam sob chuva, enfrentaram lama e até o desafio de uma árvore caída no caminho. Apesar dos obstáculos, a fé e a devoção falaram mais alto, e todos chegaram ao destino revigorados, carregando a imagem de São Francisco de Assis em um clima de profunda espiritualidade.

Ao término da caminhada, a chegada da imagem foi acolhida com emoção e seguida da Missa Solene, presidida pelo bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelo pároco Padre Édson Galego. A celebração reuniu fiéis vindos de diversas comunidades, todos unidos para homenagear o Santo de Assis.

Durante a homilia, Dom Bernardo destacou a atualidade do exemplo de São Francisco em tempos de crise e desafios:

“Francisco de Assis, homem de Deus, deixou sua casa e sua herança e se fez pobre e desvalido. O Senhor, porém, o acolheu com amor. Filho de um pai rico, comerciante, vivia no luxo e na riqueza, mas, alcançado pelo amor misericordioso do Senhor, despojou-se de tudo para viver verdadeiramente o Evangelho”, afirmou o bispo.

Ao final da celebração, uma Bênção Especial com a Relíquia de São Francisco de Assis foi concedida a todos os devotos, que saíram da igreja fortalecidos na fé, renovados na esperança e no compromisso de preservar a criação, seguindo o exemplo do Santo padroeiro da ecologia e da paz.

A programação da Festividade de São Francisco de Assis segue até o próximo sábado (04). Nesta quinta-feira (02), acontece a tradicional Procissão de São Francisco, com saída marcada para às 18h30, da Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro Cidade Nova.

GALERIA DE FOTOS....

View the embedded image gallery online at:
https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8200-cirio-de-sao-francisco-de-assis-emociona-fieis-em-caminhada-ecologica-em-obidos#sigProId127f0df3e3

FONTE: Comunicação/Diocese – Informações e fotos de Mauro Nayan

Acessos: 91

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar