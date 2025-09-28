Círio de São Francisco de Assis emociona fiéis em caminhada ecológica em Óbidos

Óbidos – Com o tema “Peregrinando com Esperança, a Paz e o Bem hão de brotar”, os fiéis de São Francisco de Assis viveram nesta quarta-feira (1º) um dos momentos mais marcantes da festividade em homenagem ao Santo: o grande e emocionante Círio de São Francisco.

Neste ano, a tradicional procissão ganhou um formato especial, realizado como Caminhada Ecológica, que teve início no Sítio Vista Alegre, no distrito do Mamaurú, em Óbidos. O percurso de mais de 10 quilômetros reuniu centenas de devotos, que caminharam sob chuva, enfrentaram lama e até o desafio de uma árvore caída no caminho. Apesar dos obstáculos, a fé e a devoção falaram mais alto, e todos chegaram ao destino revigorados, carregando a imagem de São Francisco de Assis em um clima de profunda espiritualidade.

Ao término da caminhada, a chegada da imagem foi acolhida com emoção e seguida da Missa Solene, presidida pelo bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelo pároco Padre Édson Galego. A celebração reuniu fiéis vindos de diversas comunidades, todos unidos para homenagear o Santo de Assis.

Durante a homilia, Dom Bernardo destacou a atualidade do exemplo de São Francisco em tempos de crise e desafios:

“Francisco de Assis, homem de Deus, deixou sua casa e sua herança e se fez pobre e desvalido. O Senhor, porém, o acolheu com amor. Filho de um pai rico, comerciante, vivia no luxo e na riqueza, mas, alcançado pelo amor misericordioso do Senhor, despojou-se de tudo para viver verdadeiramente o Evangelho”, afirmou o bispo.

Ao final da celebração, uma Bênção Especial com a Relíquia de São Francisco de Assis foi concedida a todos os devotos, que saíram da igreja fortalecidos na fé, renovados na esperança e no compromisso de preservar a criação, seguindo o exemplo do Santo padroeiro da ecologia e da paz.

A programação da Festividade de São Francisco de Assis segue até o próximo sábado (04). Nesta quinta-feira (02), acontece a tradicional Procissão de São Francisco, com saída marcada para às 18h30, da Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro Cidade Nova.

GALERIA DE FOTOS....



FONTE: Comunicação/Diocese – Informações e fotos de Mauro Nayan