Óbidos Celebra 328 Anos com festa animada pelo Bloco Pai da Pinga

Óbidos, a histórica cidade paraense conhecida como a "Sentinela da Amazônia", deu início às comemorações de seus 328 anos de fundação com muita alegria e animação. No último dia 2 de outubro, o Bloco Pai da Pinga comandou a abertura das festividades, reunindo moradores e visitantes em um evento repleto de música, cultura e celebração.

A festa, que marcou o início das comemorações do aniversário da cidade, trouxe o tradicional bloco carnavalesco do Carnapauxis Pai da Pinga às ruas, com sua energia contagiante e ritmos que exaltam a identidade obidense. O evento atraiu uma multidão que dançou e cantou ao som das tradicionais marchinhas, frevo e sucessos regionais, reforçando o orgulho local e a união da comunidade.

As comemorações dos 328 anos de Óbidos seguem com uma programação diversificada, que inclui atividades culturais e esportivas, destacando a rica história e as tradições da cidade. Fundada em 1697, Óbidos é conhecida por sua relevância histórica, com fortalezas coloniais e um patrimônio arquitetônico e cultural que encanta turistas e preserva a memória da região amazônica.

O Bloco Pai da Pinga, com seu papel central na abertura das comemorações dos 328 anos de Óbidos, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, reafirmou sua importância como símbolo de alegria e resistência cultural, prometendo manter o clima festivo durante todo o período de celebrações.

Os organizadores convidam todos a participarem das próximas atividades, que prometem emocionar e unir ainda mais a população em torno do orgulho de ser obidense.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8201-obidos-celebra-328-anos-com-festa-animada-pelo-bloco-pai-da-pinga#sigProId3ef250339a View the embedded image gallery online at:



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8201-obidos-celebra-328-anos-com-festa-animada-pelo-bloco-pai-da-pinga#sigProId3979c92c51 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade