IFPA – Campus Óbidos realiza Mostra Cultural e homenageia artista obidense

Durante o evento a professora Maria do Carmo Canto recebeu certificado de reconhecimento.

O Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos realizou, na manhã deste sábado, dia 1º de novembro, a 1ª Mostra Cultural, reunindo a diretoria, estudantes, professores e a comunidade em um evento repleto de arte, criatividade e valorização da cultura local. A programação aconteceu das 8h às 12h, no próprio campus, e contou com diversas apresentações, exibições e momentos de interação.

Entre as atividades, destacaram-se o bate-papo internacional com o empresário Gavio de Melo, direto de Dallas (Texas, EUA), o Karaokê English, a exibição de curtas e documentários, a declamação de poemas e o desfile de fantasias, encerrando o evento em clima de alegria e integração. Também foram realizadas exposições de desenhos e obras de arte produzidas pelos alunos, que encantaram o público presente.

Um dos pontos altos da Mostra foi a exibição do documentário “Poetas da Minha Terra”, produzido por alunos do IFPA e dedicado aos artistas e fazedores de cultura de Óbidos. A exibição foi marcada por emoção e reconhecimento, especialmente pela homenagem prestada à professora Maria do Carmo Canto, uma das referências culturais da cidade.

No momento em que a Diretora do IFPA entrega o Certificado a Prof. Maria do Carmo

“Quero externar meus agradecimentos à Professora Paula Andrea, ao Carlos Vieira, ao Frediley e ao nosso aluno Daniel, por suas lindas e poéticas palavras que fizeram meus olhos lacrimejar! Gratidão a Deus e a todos meus colegas de trabalho”, declarou emocionada a professora Maria do Carmo, após o momento de homenagem.

A Mostra Cultural foi organizada pelo Centro de Idiomas (CENI) e pelo Núcleo de Arte e Cultura (NAC) do IFPA – Campus Óbidos, e teve como propósito promover o intercâmbio artístico e cultural entre os estudantes, além de fortalecer o vínculo da instituição com a comunidade obidense, valorizando os talentos locais e a identidade amazônica.

GALERIA DE FOTOS...



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8264-ifpa-campus-obidos-realiza-mostra-cultural-e-homenageia-artista-obidense#sigProId5e859b4d77 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – levando ao mundo as notícias e a cultura de Óbidos há 20 anos.

📸 Fotos: Divulgação / Maria do Carmo