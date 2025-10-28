Óbidos recebe a Expedição Científica Iaraçu em jornada fluvial pela Amazônia até a COP30

A Expedição Científico-Cultural Iaraçu, uma iniciativa de cooperação entre Brasil e França, fez uma importante parada em Óbidos (PA) nesta sexta-feira, 31 de outubro, marcando o terceiro dia de sua jornada fluvial pelo Rio Amazonas — um percurso que vai de Manaus (AM) até Belém (PA).

A caravana tem como principal objetivo fomentar o diálogo entre ciência e saberes tradicionais, buscando soluções conjuntas para a crise climática e fortalecendo a preparação para a 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025.

Óbidos: ponto estratégico para estudos hidrográficos

Reconhecida como um dos locais mais estratégicos para os estudos hidrográficos da Amazônia, Óbidos foi escolhida pela expedição por abrigar a chamada “Garganta do Rio Amazonas” — trecho em que o rio atinge sua parte mais estreita e profunda. Nesse ponto, o Amazonas concentra cerca de 20% de toda a água doce que deságua nos oceanos do planeta. Durante a passagem pela cidade, pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) realizaram medições da vazão do rio, ampliando o monitoramento e a compreensão sobre o comportamento das águas amazônicas.

Integração entre ciência e saberes tradicionais

Ao longo do trajeto, entre Manaus e Óbidos, a expedição apresentou projetos científicos de grande relevância desenvolvidos em parceria com a Ufam, como o Rios On-line, HYBAM e Cabocla. Essas iniciativas buscam integrar ciência, tecnologia e conhecimento tradicional das populações ribeirinhas, reconhecendo a importância da participação das comunidades locais na preservação dos ecossistemas amazônicos.

Rumo à COP30

A Expedição Científico-Cultural Iaraçu segue agora em direção a Belém, passando pelas comunidades e cidades ribeirinhas, levando consigo não apenas dados científicos, mas também as vozes, experiências e saberes da Amazônia profunda. A expectativa é que os resultados e reflexões dessa jornada contribuam de forma significativa para as discussões e propostas que serão apresentadas na COP30, reforçando o papel da região amazônica como protagonista nas soluções globais para o enfrentamento das mudanças climáticas.

www.obidos.net.br - Vídeo Expedição Iaraçu