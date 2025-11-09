Projeto “Educação Antirracista – Um Compromisso de Todos” promove reflexões e arte na Escola Felipe Patroni

ÓBIDOS (PA) – Com o propósito de incentivar o respeito à diversidade e fortalecer uma cultura escolar livre de preconceitos, a Escola Municipal Felipe Patroni realizou, entre os dias 04 e 07 de novembro de 2025, o projeto “Educação Antirracista – Um Compromisso de Todos”, que teve como tema “A palavra pode ferir, mas também pode curar. Escolha sempre a palavra que transforma.”

A iniciativa teve como objetivo principal promover reflexões e práticas educativas voltadas à construção de uma escola mais justa, inclusiva e antirracista, integrando alunos, professores e comunidade escolar em momentos de diálogo e expressão artística.

O projeto foi desenvolvido em quatro encontros, que combinaram palestras reflexivas e oficinas práticas, entre elas a pintura em pedra, atividade que estimulou a criatividade e a valorização das expressões culturais afro-brasileiras.

As palestras foram ministradas pela professora Paula Andréia do Amaral Gomes e pelo acadêmico Jonas Ribeiro, que abordaram temas como o poder da palavra, o combate ao racismo no ambiente escolar e a importância de reconhecer e valorizar a identidade negra na formação dos estudantes.

De acordo com as idealizadoras do projeto, Daniele Gomes e Heluane Andrade, a ação é um passo importante para fortalecer o compromisso coletivo com uma educação que acolhe, respeita e transforma.

“Juntos na luta por uma educação antirracista! Nosso projeto busca valorizar a identidade negra e fortalecer o respeito à diversidade em nossa comunidade escolar”, destacaram.

Com uma programação diversificada e envolvente, o projeto “Educação Antirracista – Um Compromisso de Todos” reforçou o papel da escola como espaço de transformação social, promovendo a consciência, o diálogo e o respeito como ferramentas essenciais para uma convivência mais humana e igualitária.

