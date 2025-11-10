COP30: Ministro da Saúde Alexandre Padilha visita os Barcos Hospitais Papa Francisco e São João XXIII em Belém

BELÉM (PA) – Em uma agenda estratégica que coincide com os debates da COP30, o Ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, realizou, nesta terça-feira (12), uma visita aos Barcos Hospitais Papa Francisco e São João XXIII, ancorados no porto de Icoaraci, em Belém. O encontro teve como principal objetivo conhecer de perto o trabalho fundamental de assistência médica realizado pelas embarcações nas regiões mais remotas da Amazônia.

A comitiva foi composta por autoridades estaduais e federais, entre elas, a Secretária de Saúde do Pará, Dra. Ivete Gadelha, a Secretária de Saúde do Amazonas, Sra. Nayara Maksoud, além de representantes do Sistema Único de Saúde (SUS), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Durante a visita, o ministro destacou a relevância dos serviços prestados pelas unidades fluviais e se mostrou impressionado com a estrutura e o impacto do trabalho desenvolvido. “É um serviço notável e essencial, que garante o acesso à saúde para populações que vivem em locais de difícil alcance, reafirmando o compromisso do SUS com a equidade e a universalidade”, ressaltou Padilha.

Acompanhando a comitiva, estavam o Frei Francisco Belotti, presidente da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, e o Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, que relembrou a origem do projeto. O bispo destacou o sonho que deu início à construção do primeiro Barco Hospital e a transformação que ele trouxe às comunidades ribeirinhas. “Desde 2019, essas embarcações têm sido instrumentos de cuidado, levando assistência e fazendo verdadeiros milagres em prol do povo da Amazônia”, afirmou Dom Bernardo.

Os Barcos Hospitais Papa Francisco e São João XXIII oferecem atendimentos médicos, odontológicos e laboratoriais, além de ações de prevenção e promoção da saúde, alcançando comunidades ribeirinhas em áreas isoladas dos rios amazônicos.

Durante a COP30, as embarcações permanecem em Belém para uma programação especial, servindo de vitrine do potencial humanitário e da importância das iniciativas de saúde fluvial na Amazônia — um exemplo concreto de cuidado com as pessoas e com o meio ambiente.

Com informações e fotos Mauro Nayan/Diocese