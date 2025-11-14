1º Festival Living Peace de Música será realizado dia 21 de novembro em Óbidos

A Diocese de Óbidos, a Associação Beneficente Emaús e o Centro da Juventude promovem, no próximo dia 21 de novembro, o 1º Festival Living Peace de Música, um evento que promete emocionar e valorizar os jovens talentos da cidade. A programação será realizada na Praça São Francisco, a partir das 19h, com apresentações culturais e musicais que celebram a paz, a arte e a expressão criativa da juventude obidense.

O festival nasce com a proposta de ser um espaço de incentivo ao protagonismo artístico de crianças e adolescentes, oferecendo ao público a oportunidade de testemunhar o encanto e a sensibilidade de talentos que despontam na região. “É um convite para testemunhar o florescer de talentos puros, o brilho no olhar de nossas crianças e adolescentes”, destacam os organizadores.

Além da diversidade musical, o evento contará com sorteio de bingo, vendas de guloseimas e uma ampla programação cultural. Entre as apresentações previstas estão dramatizações, números de canto coral, swing de carimbó e participações de bandas musicais e jovens artistas locais.

Programação completa

Dramatização da Escola Frei Edmundo

Swing de Carimbó

Canto Coral (Living Peace)

Apresentação Natália

Apresentação Manuele

Banda Musical São José

Apresentação Anazia

Apresentação Jamily

Escola de Música Manoel Rodrigues

Apresentação Ellen

Apresentação Raíssa

Banda Musical Bammhay

Apresentação Corina Coelho

Apresentação Marcela Lopes

Banda Diocesana São Francisco

Apresentação Brendel Rodrigues

Apresentação Brenda Dianná

Com uma programação rica e variada, o 1º Festival Living Peace de Música promete movimentar a cidade e proporcionar um momento de celebração comunitária, onde a música será o elo que une emoção, cultura e esperança.

A entrada é gratuita, e toda a comunidade está convidada a participar desse encontro especial dedicado à paz e ao talento da juventude obidense.

