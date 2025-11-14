1º Festival Living Peace de Música será realizado dia 21 de novembro em Óbidos

A Diocese de Óbidos, a Associação Beneficente Emaús e o Centro da Juventude promovem, no próximo dia 21 de novembro, o 1º Festival Living Peace de Música, um evento que promete emocionar e valorizar os jovens talentos da cidade. A programação será realizada na Praça São Francisco, a partir das 19h, com apresentações culturais e musicais que celebram a paz, a arte e a expressão criativa da juventude obidense.
O festival nasce com a proposta de ser um espaço de incentivo ao protagonismo artístico de crianças e adolescentes, oferecendo ao público a oportunidade de testemunhar o encanto e a sensibilidade de talentos que despontam na região. “É um convite para testemunhar o florescer de talentos puros, o brilho no olhar de nossas crianças e adolescentes”, destacam os organizadores.
Além da diversidade musical, o evento contará com sorteio de bingo, vendas de guloseimas e uma ampla programação cultural. Entre as apresentações previstas estão dramatizações, números de canto coral, swing de carimbó e participações de bandas musicais e jovens artistas locais.
Programação completa
- Dramatização da Escola Frei Edmundo
- Swing de Carimbó
- Canto Coral (Living Peace)
- Apresentação Natália
- Apresentação Manuele
- Banda Musical São José
- Apresentação Anazia
- Apresentação Jamily
- Escola de Música Manoel Rodrigues
- Apresentação Ellen
- Apresentação Raíssa
- Banda Musical Bammhay
- Apresentação Corina Coelho
- Apresentação Marcela Lopes
- Banda Diocesana São Francisco
- Apresentação Brendel Rodrigues
- Apresentação Brenda Dianná
Com uma programação rica e variada, o 1º Festival Living Peace de Música promete movimentar a cidade e proporcionar um momento de celebração comunitária, onde a música será o elo que une emoção, cultura e esperança.
A entrada é gratuita, e toda a comunidade está convidada a participar desse encontro especial dedicado à paz e ao talento da juventude obidense.
www.obidos.net.br - Informações de Mauro Nayan