Menu

Menu serviços

Missão em Ação de Graças ao Centro de Convivência Familiar Madre Regina é realizada em Óbidos

Missão em Ação de Graças ao Centro de Convivência Familiar Madre Regina é realizada em Óbidos

“Juntos pela família, unidos pela fé!”, com este lema, uma Santa Missa em Ação de Graças ao Centro de Convivência Familiar Madre Regina, foi celebra na noite de terça-feira (18), um momento especial para a comunidade do bairro Perpétuo Socorro, em Óbidos. A celebração aconteceu no novo Centro, que ainda está em fase de acabamento, mas já se tornou espaço de encontro e esperança para muitas famílias.

A missa foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelos padres Leonardo Loures e José de Anchieta. Ao final da celebração, Dom Bernardo concedeu uma bênção especial ao novo centro, que será inaugurado em breve para atender a população local.

O ato contou com a presença da Irmã Adelaide Schmoeller, Provincial das Irmãs de Santa Catarina V.M – Província Madre Regina (Petrópolis/RJ), da Irmã Luzia Cavazzoni e das demais religiosas da congregação que atuam em Óbidos. Também participaram as Franciscanas da Ação Pastoral, que colaboram com diversas iniciativas da Diocese.

O Centro de Convivência Familiar Madre Regina nasce com o propósito de fortalecer os vínculos familiares, promover relações mais saudáveis e valorizar os princípios cristãos da Igreja Católica. A proposta inclui ações formativas, momentos de partilha e vivência comunitária, buscando resgatar valores como amor, respeito, perdão e solidariedade.

A iniciativa pretende atender famílias dos bairros Perpétuo Socorro, São José Operário e áreas próximas, com prioridade para aquelas acompanhadas pela Pastoral da Criança ou por serviços de assistência social. Projetos como este, que visam ao desenvolvimento humano e sustentável, têm impacto direto na vida das pessoas e contribuem para uma convivência comunitária mais solidária e justa.

A homenagem à Madre Regina Protmann, que dá nome ao centro, reforça o espírito de serviço e dedicação do projeto. Nascida em 1552, na antiga Prússia, Madre Regina foi uma mulher à frente de seu tempo. Abandonou o conforto familiar para dedicar-se ao cuidado dos doentes, pobres e marginalizados, inspirando outras jovens a seguirem o mesmo caminho. Assim surgiu a Congregação das Irmãs de Santa Catarina, Virgem e Mártir, fundada com a missão de servir com amor, oferecendo educação, acolhimento e assistência aos mais vulneráveis.

O novo centro, inspirado no legado de Madre Regina, representa um passo importante para fortalecer a fé, o diálogo e a dignidade humana no cotidiano das famílias obidenses.

Galeria de Fotos...

View the embedded image gallery online at:
https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8307-missao-em-acao-de-gracas-ao-centro-de-convivencia-familiar-madre-regina-e-realizada-em-obidos#sigProIdd78d814d99

www.obidos.net.br – Informações e fotos de Mauro Nayan / Diocese de Óbidos

 

Acessos: 108

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar