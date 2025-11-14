Sesc Ver-o-Peso inaugura “Desfronteiras” na COP30, participação do obidense Klinger Carvalho

O Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso inaugura, durante a COP30, a exposição “Desfronteiras”, edição 2025 do projeto Arte Sesc, que reúne obras de artistas paraenses em um encontro que atravessa territórios, identidades e fronteiras culturais da América Latina.

A abertura acontece dia 20/11, às 19h, e a visitação seguirá gratuita e aberta ao público de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 10h às 13h, no espaço expositivo do 2º andar da unidade. A programação integra a agenda do Sistema Comércio “CNC, Fecomércio Pará, Sindicatos Empresariais, Sesc e Senac) na COP30.

A mostra apresenta trabalhos de Claudio Pinheiro, Clei Souza, Elza Lima, Evna Moura, Fernando da Silva Carvalho, Francelino Mesquita, GC Arte, Itatiane Moraes, Francisco Klinger Carvalho, Marcelo Lobato, Maria José Batista e Uriel Taate.

Com curadoria coletiva formada por representantes do Departamento Nacional Sesc e do Núcleo Norte, “Desfronteiras” propõe uma reflexão sobre a desconstrução das fronteiras geográficas, simbólicas e epistemológicas a partir de perspectivas amazônicas, valorizando a arte como um campo de diálogo e pertencimento. As obras evocam o movimento contínuo das águas, das florestas e dos povos, afirmando a potência de uma produção artística que ultrapassa limites e reimagina o mundo em suas conexões vivas.

Inspirado nas discussões da Rede de Artes Visuais do Sesc, o projeto tem como eixo central a ideia de borrar fronteiras e celebrar a fluidez entre culturas e territórios latino-americanos. O prefixo “des”, que nomeia a mostra, indica inversão e abertura, traduzindo o convite ao público para refletir sobre os limites do próprio olhar e sobre as múltiplas formas de pertencimento na arte contemporânea.

COP30

Ao dialogar com os debates da COP30, a primeira a ser sediada na Amazônia, “Desfronteiras” se alinha às urgências globais de preservação ambiental, justiça climática e valorização dos saberes originários. A mostra reafirma o papel da arte como ferramenta de transformação e consciência, evidenciando como as expressões culturais amazônicas podem contribuir para reimaginar futuros sustentáveis e inclusivos. Nesse contexto, a exposição se torna um espaço simbólico de resistência e escuta, ampliando as vozes da região em um momento decisivo para o planeta.

SERVIÇO

Sesc Ver-o-Peso inaugura “Desfronteiras” na COP30

Abertura: 20/11/2025, às 19h

Visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 13h

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso | Espaço expositivo (2º andar)

Endereço: Boulevard Castilhos França, 522 e 523, Campina

Site: sesc-pa.com.br