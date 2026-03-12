ÓBIDOS: Semana do SUAS discutirá o fortalecimento da Proteção Social e capacitação de profissionais

Entre os dias 25 e 27 de março, o município de Óbidos sediará a Semana do SUAS 2026, evento voltado aos profissionais que atuam na rede municipal do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A programação acontecerá no auditório da Escola Estadual São José e reunirá trabalhadores, gestores e técnicos para debater o fortalecimento das políticas públicas de assistência social.

Com o tema “Fortalecimento da Proteção Social, Resistência, Equidade e Aprimoramento da Gestão do SUAS e Protocolo de Gestão Integrada”, o encontro tem como objetivo promover a qualificação dos serviços ofertados à população, por meio de capacitação, troca de experiências e atualização das diretrizes que orientam o sistema.

Durante os três dias, os participantes terão acesso a uma programação diversificada, que inclui palestras, mesas redondas, oficinas e momentos de integração. Entre os principais focos estão o treinamento das equipes, a atualização de normas, a vigilância socioassistencial e o fortalecimento das políticas de proteção social no município.

A abertura oficial acontece na quarta-feira (25), às 8h, seguida de palestra sobre a construção, proteção social e resistência dos trabalhadores do SUAS. Ainda no primeiro dia, serão abordados temas como comunicação não violenta e atendimento humanizado com ênfase na inclusão.

Na quinta-feira (26), a programação contará com mesa redonda sobre o fluxo de atendimento no SUAS, além de discussões sobre serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Também haverá atividades voltadas à produção de documentos técnicos, fundamentais para o trabalho cotidiano dos profissionais.

Já na sexta-feira (27), o destaque será o debate sobre financiamento e controle do SUAS, seguido por reflexões sobre a importância da saúde física e mental dos trabalhadores. O encerramento contará ainda com momentos de cuidado, como ginástica laboral, além da avaliação final e entrega de certificados.

A realização da Semana do SUAS reforça o compromisso com o aprimoramento contínuo da assistência social em Óbidos, promovendo um espaço de diálogo e aprendizado que impacta diretamente na qualidade dos serviços oferecidos à população.

O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com apoio das equipes que integram o SUAS no município.

Confira a Programação....



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