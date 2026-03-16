Câmara de Oriximiná concede Título de Cidadão Oriximinaense ao Bispo Dom Bernardo Johannes

Em uma Sessão Solene realizada na noite de sexta-feira (20), a Câmara Municipal de Oriximiná outorgou o “Título Honorífico de Cidadão Oriximinaense ao Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, OFM”. A honraria é um reconhecimento oficial aos relevantes serviços prestados pelo Bispo à população local, com especial destaque para suas atuações nas áreas pastoral e social.

A homenagem é fruto do Decreto Legislativo n° 005/25, de autoria conjunta dos vereadores Miguel Canto, Renan Guimarães, Ludugero Junior e Rosivaldo Costa. Segundo o texto do decreto, a concessão do título valida a significativa contribuição de Dom Bernardo para o fortalecimento da fé católica, a expansão da ação pastoral e o zelo constante com as famílias da região amazônica, além de grande incentivador de projetos sociais que promovem o desenvolvimento humano das população local.

Alemão de nascimento, o Bispo missionário franciscano adotou a Amazônia como campo de missão e vida, desde de 2009. Durante a cerimônia, foi ressaltado o seu compromisso com a sensibilidade humana e a trabalho social. Sua trajetória episcopal é marcada por uma gestão de proximidade com o povo, pautada pela defesa intransigente da dignidade humana e pelo suporte direto às comunidades tradicionais e ribeirinhas.

A entrega do título oficializa o que já era sentido pela comunidade, o reconhecimento de Dom Bernardo Johannes como um filho da terra, unido a Oriximiná não apenas pelo ofício religioso, mas pelo profundo laço de dedicação ao seu povo.

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FONTE: Diocese de Óbidos – Fotos de Mauro Nayan