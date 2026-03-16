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Câmara de Oriximiná concede Título de Cidadão Oriximinaense ao Bispo Dom Bernardo Johannes

Câmara de Oriximiná concede Título de Cidadão Oriximinaense ao Bispo Dom Bernardo Johannes

Em uma Sessão Solene realizada na noite de sexta-feira (20), a Câmara Municipal de Oriximiná outorgou o “Título Honorífico de Cidadão Oriximinaense ao Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, OFM”. A honraria é um reconhecimento oficial aos relevantes serviços prestados pelo Bispo à população local, com especial destaque para suas atuações nas áreas pastoral e social.

A homenagem é fruto do Decreto Legislativo n° 005/25, de autoria conjunta dos vereadores Miguel Canto, Renan Guimarães, Ludugero Junior e Rosivaldo Costa. Segundo o texto do decreto, a concessão do título valida a significativa contribuição de Dom Bernardo para o fortalecimento da fé católica, a expansão da ação pastoral e o zelo constante com as famílias da região amazônica, além de grande incentivador de projetos sociais que promovem o desenvolvimento humano das população local.

Alemão de nascimento, o Bispo missionário franciscano adotou a Amazônia como campo de missão e vida, desde de 2009. Durante a cerimônia, foi ressaltado o seu compromisso com a sensibilidade humana e a trabalho social. Sua trajetória episcopal é marcada por uma gestão de proximidade com o povo, pautada pela defesa intransigente da dignidade humana e pelo suporte direto às comunidades tradicionais e ribeirinhas.

A entrega do título oficializa o que já era sentido pela comunidade, o reconhecimento de Dom Bernardo Johannes como um filho da terra, unido a Oriximiná não apenas pelo ofício religioso, mas pelo profundo laço de dedicação ao seu povo.

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FONTE: Diocese de Óbidos – Fotos de Mauro Nayan

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