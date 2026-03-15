Creche Emaús é inaugurada em Óbidos durante celebração do Dia de São José

ÓBIDOS (PA) – Em uma cerimônia marcada pela fé, emoção e compromisso social, foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira (19) a Creche Emaús, no município de Óbidos, oeste do Pará. A nova unidade educacional, que funcionará como anexo do Centro Educacional Bom Pastor, inicia suas atividades com a missão de atender mais de 60 crianças de diversos bairros da cidade.

A programação de inauguração teve início com uma Missa seguida de bênção, conduzida pelo bispo diocesano, Dom Bernardo Johannes, com a participação do padre Édson Galego. A escolha da data, celebrada como o Dia de São José, reforçou o simbolismo religioso do momento, reunindo autoridades, educadores, religiosos e a comunidade local.

O projeto da Creche Emaús é resultado da iniciativa da benfeitora alemã Kirsten Steinhaus, da cidade de Nortrup, e do esforço conjunto de instituições como a Diocese de Óbidos, a Associação Beneficente Emaús e a Congregação das Franciscanas da Ação Pastoral. A ação também conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), fortalecendo o compromisso com a ampliação do acesso à educação infantil no município.

De acordo com a coordenadora da unidade, irmã Ivaldete, a creche representa um avanço importante para a educação local. “Este espaço amplia o trabalho já desenvolvido pelo Centro Educacional Bom Pastor, que há mais de dez anos atua no bairro São Francisco, oferecendo educação e cuidado às crianças”, destacou.

A solenidade contou ainda com a presença da secretária municipal de Educação, Zilda Bentes, além de diretores escolares, professores da nova unidade e integrantes do grupo Meninas de São José, que participaram ativamente da programação.

O encerramento do evento foi marcado por uma apresentação musical realizada pelas Meninas de São José, que encantaram o público presente. A cerimônia também foi palco de uma homenagem especial à professora Idaliana Marinho, que celebrou 90 anos de vida na mesma data.

Reconhecida como uma referência na história da Igreja local e dos projetos sociais da região, Idaliana tem uma trajetória marcada pela dedicação à educação e colaboração com os três bispos que já passaram pela Diocese de Óbidos, mantendo até hoje sua contribuição junto ao atual bispo, Dom Bernardo Johannes.

A inauguração da Creche Emaús representa não apenas a ampliação da rede de ensino infantil em Óbidos, mas também o fortalecimento de ações sociais integradas, que unem fé, solidariedade e educação em benefício da comunidade.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8525-creche-emaus-e-inaugurada-em-obidos-durante-celebracao-do-dia-de-sao-jose#sigProIdca5ba20e68 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Mauro Nayan/Diocese