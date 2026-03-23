Santa Casa de Óbidos inaugura Unidade Interligada do Cartório para registro de recém-nascidos

Em um passo decisivo para a garantia dos direitos fundamentais e a humanização do atendimento hospitalar, a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos inaugurou, na manhã desta quarta-feira (25), a Unidade Interligada de Cartório. A iniciativa permite que os bebês nascidos na instituição recebam a certidão de nascimento de forma gratuita e imediata, antes mesmo da alta hospitalar. A implantação é fruto de uma cooperação técnica entre a Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia, a Secretaria Municipal de Saúde e o Cartório Rocha Passos 2º Ofício de Óbidos.

A cerimônia de instalação contou com a presença do presidente da Santa Casa, o Bispo Diocesano Dom Bernardo Johannes, acompanhado pelo vice-prefeito de Óbidos, Jalico Aquino, e pela secretária de Saúde, Leilane Ribeiro. Também prestigiaram o evento o Tabelião Titular do Cartório, Pedro Rocha Passos, a vereadora Lilene Viana e o Dr. Cléo Neves. Durante o ato, o recém-nascido Henrico Costa fez história ao tornar-se o primeiro bebê registrado na nova unidade. Para os pais, a agilidade do serviço representa um avanço significativo, eliminando a necessidade de deslocamentos externos em um momento delicado de pós-parto.

Com um histórico de mais de 700 nascimentos registrados apenas em 2025, a Santa Casa de Óbidos, proporciona com a nova unidade interligada assegurar o direito à identidade civil de forma prática, combatendo o sub-registro e oferecendo conforto às famílias de todo o município. O objetivo é que a criança já saia da unidade com sua cidadania garantida, com a primeira via de Certidão de Nascimento, é gratuita por lei Nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, através do Art. 576 do Código de Normas do Estado do Pará.

A Unidade Interligada do Cartório na Santa Casa funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. O posto é destinado exclusivamente à realização do registro civil e à emissão da primeira via da certidão de nascimento para crianças nascidas na própria unidade hospitalar.

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FONTE: Diocese de Óbidos