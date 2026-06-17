Festival do Jaraqui 2026 encerra com o desfile da Rainha

A Praça José Veríssimo recebeu um bom público neste domingo (21) para o encerramento do Festival do Jaraqui 2026, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos. A programação foi marcada por muita música, valorização dos artistas locais, gastronomia regional e pela escolha da Rainha do Festival.

As atividades tiveram início ao meio-dia e se estenderam durante toda a tarde e noite. No espaço do evento, moradores e visitantes puderam saborear o jaraqui preparado de diversas maneiras, com destaque para as versões assada e frita, que fizeram sucesso entre os participantes.

Preparação dos Jaraquis

Um dos momentos mais aguardados da programação foi a apresentação da candidata ao título de Rainha do Festival do Jaraqui 2026. A jovem Fernanda encantou o público durante o desfile e foi oficialmente coroada como Rainha desta edição do evento. Ao final da apresentação, ela recebeu a faixa e um presente das mãos da diretora da Associação Cultural Obidense (ACOB), Maria Alice Aquino.

Durante a entrega da faixa à Fernanda

A programação também contou com apresentações musicais ao longo do dia, reforçando a proposta do festival de valorizar os talentos locais e promover a cultura obidense. O encerramento da festa ficou por conta do cantor Netinho Moreno, que subiu ao palco para comandar o show de encerramento, animando o público e encerrando com grande estilo mais uma edição do festival.

Realizado pela Associação Cultural Obidense (ACOB), com produção da Banda Energia Produções Artísticas e Eventos e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Óbidos, o Festival do Jaraqui reafirma sua importância como um dos principais eventos culturais do município.

Além de movimentar a economia local, o festival fortalece as tradições da cidade, reunindo moradores e visitantes em uma grande celebração da música, da gastronomia e da identidade cultural obidense.

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