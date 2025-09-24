Noite de arte e tradição marca Sarau Cultural do Centro de Educação Infantil Perpétuo Socorro

Óbidos, Pará – O Centro Municipal de Educação Infantil Perpétuo Socorro (CMEIPS) promoveu no último dia 26 de agosto o Sarau Cultural, evento que já se consolidou como tradição da instituição, reunindo crianças, professores, pais e comunidade em uma noite de valorização da cultura e do talento infantil.

O Sarau tem como objetivo estimular a criatividade e o protagonismo das crianças, que apresentam os trabalhos desenvolvidos nas salas de referência sob a orientação das professoras. O evento busca ainda valorizar a cultura folclórica brasileira e local, além de destacar escritores, poetas, cantores, artesãos, lendas, mitos e histórias que alimentam o imaginário popular.

Entre as atrações mais aguardadas está o concurso de Rei e Rainha, que neste ano coroou como casal real Thaylan Miguel Sousa Leão, do Maternal I, e Maria Lú da Silva dos Santos, do Berçário. Também receberam destaque os segundos colocados, Kauê Santos Viana (príncipe) e Thayse Marian Alves Sena (princesa).

A noite foi marcada por grandes momentos culturais, como a interpretação de Karem Marinho, que emocionou o público ao cantar Porto dos Afogados, do saudoso compositor Wander de Andrade. Também houve a declamação de duas obras do poeta Edson Silva de Pádua, autor do livro Inspirações Poéticas, além da apresentação especial das professoras encerrando o evento.

Segundo a direção, o Sarau Cultural reflete a proposta pedagógica do CMEIPS, que trabalha o processo educacional de forma prazerosa e inclusiva, tornando as crianças protagonistas da própria aprendizagem.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade