Secretaria de Educação de Óbidos realiza a campanha ‘Fora da Escola Não Pode!’ para combater a evasão escolar

Caminhada realizada na manhã desta sexta-feira, 27, marcou o encerramento da semana de mobilização com as escolas.

Na rede municipal de ensino de Óbidos, as atividades realizadas no período de 23 a 27 de março foram marcadas pela semana de mobilização da campanha “Fora da Escola Não Pode!” que envolveu as 88 unidades de ensino que estão distribuídas em todas as regiões do município, para iniciarem a Busca Ativa Escolar com o objetivo principal identificar estudantes com frequência irregular e prevenir o abandono e a evasão escolar, além de retornar para a sala de aula com crianças, adolescentes e jovens que deixaram de dar continuidade nos estudos no ano letivo de 2026.

Na manhã desta sexta-feira, foi realizada uma caminhada com alunos do Ensino Fundamental das escolas Irmã Firmina, Dr. Raymundo Chaves, Frei Edmundo Bonckosch e Hugo Antônio Ferrari, para chamar a atenção da população sobre os prejuízos causados às crianças e adolescentes que deixam de frequentar a escola.

A mobilização coordenada pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria de Educação (Semed), tem a participação de outros órgãos municipais e de instituições ligadas à rede de proteção da criança e do adolescente e do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

A Busca Ativa Escolar é uma iniciativa do Selo Unicef em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UMDIME), e busca garantir o direito à educação, por meio da redução das taxas de exclusão e abandono escolar.

“Nesta semana, nós realizamos o passo a passo desse projeto com as escolas, explicamos o plano de ação da busca ativa que foi desenvolvido pela Semed. Esse levantamento vai permitir que a gente identifique o quantitativo de alunos fora da escola, o motivo que levou eles a deixar de ir para a sala de aula e adote as medidas necessárias para evitar a evasão”, explicou Cássio Felipe Canto, coordenador pedagógico da Semed.

A partir da semana 'D', as escolas vão aplicar a metodologia de busca ativa, visitando o domicílio de cada aluno que se matriculou e nunca foi a nenhuma atividade. Esse trabalho também vai visitar alunos que apresentam um número de faltas considerado acima da média e os que não deram sequência aos estudos e deveriam estar na escola.

Nos casos em que os motivos da evasão apresentarem complexidade, a equipe multidisciplinar da secretaria de educação está pronta para atuar junto à família e à comunidade escolar.

“Temos também a equipe intersetorial que vai atuar junto conosco nestes casos difíceis de resolver. Fazem parte o Conselho Tutelar, Ministério Público, as secretarias de Desenvolvimento Social e Saúde, o comitê Pró Selo Unicef, enfim, há representatividade de todos os setores para atuar de forma conjunta, com o objetivo de trazer esse aluno para a escola”, ressaltou o coordenador pedagógico da Semed.

Para o ano letivo de 2026, cerca de 11.400 alunos se matricularam nas unidades de ensino do município. Com o início dos trabalhos nesta semana, a coordenação da campanha espera ter uma primeira impressão da realidade da evasão nas escolas, a partir da próxima semana, quando os dados começarem a ser repassados para a Semed.

“Para encerrar essa semana ‘D’ da nossa busca ativa, realizamos essa caminhada para alertar aos pais e a toda a comunidade que criança não pode ficar fora da escola. Essa campanha vai continuar o ano todo, porque nenhuma criança pode ficar fora da escola, inclusive é proibido por lei que ninguém fique fora da escola. Somos gratos à parceria da comunidade, das escolas, por meio dos servidores, da gestão como um todo, fazendo com que de fato a educação em Óbidos seja prioridade”, destacou a secretária de Educação, Maria Zilda Bentes.

A campanha tem como meta, seguindo as diretrizes do Selo Unicef, retornar para as salas de aula ao menos 50% do quantitativo de alunos evadidos das escolas.

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FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Fotos de Odirlei Santos