Pré Carnapauxis 2024: Bloco Pai da Pinga sempre às segundas com muita alegria

Óbidos, 15 de janeiro de 2024 – Nesta segunda-feira, dia 15, as ruas de Óbidos foram tomadas por uma explosão de alegria e irreverência com a presença do Bloco Pai da Pinga durante o Pré Carnapauxis 2024. Centenas de foliões se reuniram para acompanhar o animado arrastão que já é marca registrada do Bloco.

A concentração aconteceu em frente ao Bar do "Cachorrão", Bairro de Santa Terezinha, de onde o Bloco partiu para um longo percurso pelas ruas da cidade, arrastando uma multidão de entusiastas da folia.

O Bloco Pai da Pinga encerrou seu desfile na Praça de Santa Terezinha, onde a festa continuou com muita animação e confraternização entre os participantes. O evento reforçou a tradição do Bloco em proporcionar momentos únicos e inesquecíveis aos seus foliões.

O Pré Carnapauxis 2024 continua com intensidade, e no próximo domingo, dia 21, será a vez do Bloco Xupa Osso tomar as ruas de Óbidos com sua proposta única de diversão. Para os fãs do Bloco Pai da Pinga, a segunda-feira seguinte, dia 22, reserva mais uma oportunidade de se entregar à folia, com o retorno do Bloco às ruas da cidade, prometendo levar ainda mais alegria e descontração.

