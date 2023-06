ÓBIDOS: Apresentações das Escolas Municipais abriram o “Arraiá dos Pauxis 23”

Nesta sexta-feira, dia 1º de julho, o município de Óbidos deu início ao aguardado "Arraiá dos Pauxis", um evento repleto de danças folclóricas e manifestações típicas do período junino. As escolas da rede municipal de ensino foram as responsáveis por proporcionar um espetáculo de valorização cultural e destacaram-se com suas apresentações.

A Praça da Cultura, localizada no Centro da cidade, foi o cenário perfeito para receber o evento, que teve início por volta das 20h e se estendeu até a meia-noite. Ao todo, 13 apresentações encantaram o público presente, que pôde apreciar toda a dedicação e talento dos grupos escolares.

O "Arraiá dos Pauxis" é um evento tradicional em Óbidos, que busca preservar e difundir a cultura local, enaltecendo as tradições juninas. Além das apresentações das escolas municipais, o evento conta com barracas de comidas típicas, onde o público pode se deliciar com as iguarias.

A expectativa para os próximos dias do "Arraiá dos Pauxis" é grande, pois acontecerão os concursos de Carimbó e Quadrilhas Juninas.

Fique atento ao nosso site, pois estaremos atualizando com mais fotografias e informações sobre as próximas etapas do "Arraiá dos Pauxis". Não deixe de participar e celebrar a cultura e a alegria que permeiam esse evento tão especial em Óbidos.

Estamos publicando a fotografias que fizemos durante este primeiro dia do evento e, se você foi fotografado por nossa equipe durante as apresentações, procure sua foto clicando nas imagens, para abrir o álbum.

Concurso_de_Carmbó

Hoje, dia 23, segundo dia do Arraiá dos Pauxis, acontecerá 1º Concurso de Carimbó, com apresentações de dois grupos 1. Carimbó Forte Pauxis e 2. Swing de Carimbó, como também apresentação de outras danças.

Confira a programação completa.

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto e Vander N Andrade