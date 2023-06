ÓBIDOS: A escola Dr. Raymundo Chaves levou as tradicionais brincadeiras para sua festa junina

A escola Dr. Raymundo Chaves, em Óbidos, realizou sua festa junina repleta de diversão e tradição. Com o tema “Arraiá do Dr. Chaves”, os alunos e visitantes puderam desfrutar de uma variedade de brincadeiras tradicionais, incluindo o quebra pote, pau de sebo e as quadrilhas.

A festa aconteceu nesta quinta-feira, dia 21 de junho, e os participantes se divertiram participando ou simplesmente assistindo as disputas para ver quem conseguiria chegar ao topo do tronco de madeira com quase oito metros de altura, no desafiante pau de sebo. As risadas eram garantidas, pois o tronco estava bastante ensebado, tornando a escalada ainda mais difícil e provocando quedas engraçadas.

Além disso, a brincadeira do quebra pote foi outro destaque da festa. Com os olhos vendados, os participantes munidos de paus tentavam quebrar um pote de barro pendurado por uma corda, repleto de prendas e guloseimas. A cada acerto, a criançada se acotovelava para pegar as recompensas que caíam ao chão.

O ponto alto da Festa Junina da escola foi a apresentação das danças e a eleição da Miss Caipira. Os alunos das várias séries encantaram o público com suas performances em uma atmosfera festiva que tomou conta do ambiente. A quadra da escola foi decorada com bandeirinhas, balões coloridos e outros elementos típicos, proporcionando um ambiente propício para o evento.

O que não faltou na festa foram as delícias típicas das festas juninas, em grande diversidade. As iguarias tradicionais como mingau, bolos, vatapá, etc... fizeram a alegria tanto das crianças quanto dos adultos, contribuindo para o clima festivo do evento.

A festa junina da Escola Dr. Raymundo Chaves foi um sucesso, resgatando as tradições e proporcionando momentos de diversão e alegria para todos os presentes. A combinação das brincadeiras clássicas, danças e a culinária típica tornaram o evento memorável para a comunidade escolar e visitantes.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade