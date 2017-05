Conferência Municipal da Saúde da Mulher está sendo realizada em Óbidos

Iniciou nesta quinta-feira, dia 18, no espaço da Colônia Z – 19, em Óbidos, a “I Conferência Municipal de Saúde da Mulher”, e irá até o do dia 19. Nesses dois dias serão discutidos váriosassuntos sobre o tema: “Desafios para integralidade com equidade”.

Conforme a programação, o evento iniciou com o credenciamento, logo após houve a composição da mesa, com a presença do Vice Prefeito Isomar Barros, para dar início a toda programação, com a leitura e aprovação do regimento da Conferência.

Está previsto para hoje (18), várias palestras como:

- Apresentação do tema central: Desafios para integralidade com equidade, que tem como palestrante Izalina Alves;

- O Papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres, Palestrante: Miguel Conceição;

- O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres, Palestrante: Aldanete dos Santos Farias Viana;

- Vulnerabilidades nos ciclos de vida das mulheres na Política Nacional de Atenção Integral a Saúde das mulheres, Palestrante: Drª. Lilian Regina F. Braga; e

- Políticas para mulheres e Participação social, Palestrante: Inêz Dolzane.

No dia 19 haverá os trabalhos em grupo, discussão, formulação de propostas, plenária e eleição de delegados para a Conferência Estadual.

