ÓBIDOS: Semana do Meio Ambiente inicia nesta quinta-feira, dia 1º de junho

A Semana do Meio Ambiente, que acontece em Óbidos a partir do dia 1º de junho, tem como tema: “Todos Juntos na Busca por Soluções para a Poluição Plástica”, será organizada pela Secretaria do Meio Ambiente de Óbidos - Semma, com a participação de outras secretarias.

O Evento tem como objetivo conscientizar a população, através dos programas de educação ambiental, para a importância de preservar a natureza e recursos naturais do município, com foco na redução do despejo de plásticos no meio ambiente.

O plástico é um material que demora muito tempo para se decompor e pode causar diversos problemas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas e dos animais. Quando descartado de forma incorreta, ele pode poluir rios, lagos, mares e solos, afetando a biodiversidade e os recursos naturais. Além disso, ele pode liberar substâncias tóxicas que contaminam o ar, a água e os alimentos.

A educação ambiental é um instrumento essencial para a preservação da natureza, pois forma cidadãos conscientes e responsáveis pelo meio em que vivem. Através de oficinas, jogos interativos, workshops, amostras e cartilhas educativas, a Semana do Meio Ambiente em Óbidos pretende sensibilizar crianças, jovens e adultos sobre os impactos da poluição plástica e as formas de preveni-la e combatê-la.

A palestra “Pensando Poluição e Poluição Plástica”, que será proferida por Márcia Marques, no auditório do IFPA Campus Óbidos, nesta quinta-feira, dia 1º, abrirá as atividades da Semana. O primeiro dia da programação, será voltada para os alunos do Ensino Médio Técnico.

Participe dessa iniciativa e faça a sua parte para cuidar da Amazônia e do planeta!

Confira a Programação, clique na imagem para ampliá-la....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6028-obidos-semana-do-meio-ambiente-inicia-nesta-quinta-feira-dia-1-de-junho#sigProId4e7a8c8ffd View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Com informações Ascom/Pmo