IBGE divulgou o resultado do Censo Demográfico 2022 e Óbidos teve crescimento populacional

Segundo o Censo 2022, Óbidos tem 52.229 habitantes, 5,87% em comparação com o Censo de 2010.

O IBGE lançou, nesta quarta-feira, 28 de junho de 2023, os Primeiros Resultados de População e Domicílios do Censo Demográfico 2022, disponibilizando dados oficiais para os seguintes recortes: Brasil, Grandes Regiões, Estados/Distrito Federal, Concentrações Urbanas e municípios.

De acordo com Censo Demográfico 2022, o Brasil tem 203.062.512 de habitantes, a população brasileira registrou um aumento de 6,45% em relação à edição anterior da pesquisa, há 12 anos.

O Pará tem atualmente, segundo o Censo, 8.116.132 habitantes, está em 9º lugar em relação aos outros estados. O Estado do Amazonas tem 3.941.175 habitantes, está em 14º lugar.

ÓBIDOS

Infográfico sobre a população de Óbidos, Pará.

A população do Município de Óbidos, baixo Amazona, chegou a 52.229 habitantes no Censo de 2022, o que representa um aumento de 5,87% em comparação com o Censo de 2010. A densidade demográfica é de 1,86 pessoas por Km².

População de outros municípios do baixo Amazonas segundo o IBGE/Censo 2022:

- Santarém 331.937 habitantes;

- Alenquer 69.377 habitantes;

- Oriximiná 68.294 habitantes;

- Óbidos 52.229 habitantes;

- Juruti 50.881habitantes;

- Terra Santa 18.782 habitantes;

- Curuá 14.117 habitantes;

- Faro 8.728 habitantes;

O que é o Censo?

É uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros de 10 em 10 anos.

www.obidos.net.br - Fonte: IBGE/G1