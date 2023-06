Em Juruti, alunos e comunitários ganham Laboratório de informática na comunidade Jauari

Novas instalações com climatização e equipamentos de ponta devem revolucionar o ensino de crianças e adolescentes.

Alunos e moradores da comunidade Jauari, localizada em Juruti, no oeste do Pará, passam a ser beneficiados por um espaço muito especial: um laboratório de informática. As novas instalações com climatização e equipamentos de ponta devem revolucionar o ensino de crianças e adolescentes, além de potencializar a conectividade da comunidade, no interior da Amazônia, que agora pode se conectar com o mundo através da internet de qualidade.

A estrutura foi construída para ser um espaço comunitário de uso coletivo, devidamente equipado com mobiliário e 7 computadores. O planejamento prevê a realização de cursos com participação de até 13 pessoas, sendo 2 alunos por equipamento e 1 instrutor para realização de cursos e uso escolar. Localizada no distrito de Juruti Velho, Jauari possui aproximadamente 47 famílias.

A Alcoa firmou o compromisso de construir e equipar um laboratório de informática, como parte do Plano de Compensação Socioambiental referente aos impactos do acidente ambiental ocorrido em dezembro de 2020, cumprindo os termos acertados com a comunidade e a Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho (Acorjuve).

“Ouvimos a comunidade e nesse contato, muitas mães vieram nos falar que o laboratório vai ser algo muito positivo para o ensino, pois seus filhos poderão fazer pesquisa para as tarefas da escola. Nos disponibilizamos em contribuir com orientações sobre a gestão da sala, mas o espaço é deles e eles vão definir suas regras de uso e forma de gestão”, destaca Emerson Rocha- Gerente de Relações Governamentais e Comunicação.

O laboratório permitirá também que comunidade possa promover capacitação profissional através de cursos e participar de reuniões virtuais. Segundo a liderança comunitária local, a nova estrutura garante avanços para todos. “Receber a sala de informática para a comunidade foi mais uma conquista. É um momento de alegria, onde a parceria e o diálogo renderam bons frutos. A comunidade agradece”, conclui Robelita Rodrigues, coordenadora da comunidade Jauari.

Fonte: Comunicação/Alcoa