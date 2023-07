A Atração Cultural da noite da Festividade de Sant´Ana foi o show de Cachoeira da Seresta

Na sexta-feira, dia 21 de julho, a cidade de Óbidos foi tomada por uma atmosfera de devoção e alegria com a Festividade de Sant'Ana. A tradicional procissão, que saiu da Lola Maçônica Força e Harmonia, reuniu centenas de fiéis, conduzidos pelos notários, percorrendo diversas ruas da cidade até chegarem à imponente Catedral de Sant'Ana. Lá, aconteceu a missa, cujo tema inspirador foi "Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor".

Após a cerimônia religiosa, a programação festiva continuou no Cliper de Sant'Ana, onde os moradores de Óbidos se reuniram para compartilhar um delicioso jantar e participar de animados leilões e bingo. No entanto, o ponto alto da noite foi a apresentação do grupo musical Cachoeira da Seresta, que encantou a todos com seu ritmo aconchegante e envolvente. O público não arredou o pé e dançou e cantou até altas horas da madrugada, tornando a noite inesquecível.

Os noitários foram os seguintes: Comunidade de Santa Maria, Câmara Municipal de Óbidos, CEF, Banco do Brail, Bradesco, Banco da Amazônia, Loja Maçonica e Damas da Fraternidade

A união da comunidade de Óbidos em torno da festa e devoção a Sant'Ana foi evidente durante todo o evento. As atividades religiosas, culturais e sociais que aconteceram ao longo do fim de semana proporcionaram momentos especiais de celebração e confraternização para todos os participantes.

A Festividade de Sant'Ana prossegue neste sábado, dia 22, com a esperada procissão saindo da Igreja de São Pedro, no Bairro de Bela Vista.

Fique atento ao nosso site para obter mais informações sobre a Festividade de Sant'Ana e acompanhe todas as novidades e eventos especiais que acontecerão em Óbidos neste período festivo. A cidade se mantém viva com sua tradição e cultura, acolhendo a todos de braços abertos para celebrar a fé e a alegria.

Lembrando que nosso Site www.obidos.net.br (Chupaosso) está fazendo a retransmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural, a partir das 19h, pelas suas redes sociais, que pode ser acessada no endereço: www.facebook.com/obidos.net.br

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6175-sant-ana-2023-noite-da-festividade-foi-marcada-por-devocao-e-show-no-palco-do-cliper#sigProIdb235e5d341 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6175-sant-ana-2023-noite-da-festividade-foi-marcada-por-devocao-e-show-no-palco-do-cliper#sigProIdd0d997ab28 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade